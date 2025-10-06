Wall Street apre in lieve rialzo, lo shutdown non frena le attese per un nuovo taglio dei tassi della Fed

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 46.697 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.730 punti.
In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,68%); sulla parità l'S&P 100
(+0,14%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+0,81%), utilities
(+0,66%) e energia
(+0,50%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni
(-0,72%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,71%).Wall Street
apre in leggero rialzo quindi mentre Repubblicani e Democratici non riescono a trovare un accordo sulle garanzie sanitarie e quindi mettere fine allo shutdown
. L'assenza di dati ufficiali, determinata proprio dallo shutdown, non sembra però intaccare le aspettative dei mercati che continuano ad aspettarsi che la Fed
decida di attuare ulteriori riduzioni del costo del denaro nella prossima riunione di politica monetaria.
Intanto, Advanced Micro Devices
(AMD), multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, e OpenAI
, società attiva nel campo dell'AI che ha sviluppato il chat bot ChatGPT, hanno annunciato
un accordo da 6 gigawatt per alimentare l'infrastruttura di intelligenza artificiale
di nuova generazione di OpenAI su diverse generazioni di GPU AMD Instinct. La prima distribuzione da 1 gigawatt di GPU AMD Instinct MI450 inizierà nella seconda metà del 2026.
Fifth Third Bancorp ha stipulato
invece un accordo di fusione definitivo in base al quale acquisirà Comerica in una transazione interamente azionaria del valore di 10,9 miliardi di dollari. Nasce così la nona banca statunitense con circa 288 miliardi di dollari di asset.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Goldman Sachs
(+1,40%), Caterpillar
(+1,07%), American Express
(+0,98%) e JP Morgan
(+0,92%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Verizon Communication
, che ottiene -1,98%.
Preda dei venditori Nvidia
, con un decremento dell'1,88%.
Tentenna McDonald's
, con un modesto ribasso dell'1,06%.
Giornata fiacca per Sherwin Williams
, che segna un calo dello 0,81%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Advanced Micro Devices
(+31,08%), Shopify
(+4,48%), Micron Technology
(+3,88%) e Tesla Motors
(+3,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Meta Platforms
, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.
Si concentrano le vendite su Nvidia
, che soffre un calo dell'1,88%.
Vendite su Starbucks
, che registra un ribasso dell'1,87%.
Seduta negativa per MercadoLibre
, che mostra una perdita dell'1,75%.