Milano 9:59
43.081 -0,15%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 9:59
9.491 +0,12%
24.349 -0,12%

Apertura cauta sui mercati europei, il settore bancario zavorra Piazza Affari

(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. Apre in leggero calo Piazza Affari.

Mercati cauti in attesa della definizione della situazione politica in Francia dove nei prossimi due giorni si terranno i colloqui con i vari partiti per trovare una soluzione allo stallo istituzionale.

A Milano seduta dominata dal netto calo dei titoli del settore bancario. Apertura positiva invece per Unipol.

Sul fronte macroeconomico, scendono a sorpresa gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di agosto 2025. Secondo i dati provvisori dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), i nuovi ordini nel settore manifatturiero in termini reali, e al netto degli effetti di calendario e destagionalizzati, sono diminuiti dello 0,8% ad agosto 2025 su base mensile. Dopo la revisione dei dati provvisori, i nuovi ordini a luglio 2025 sono diminuiti del 2,7% rispetto a giugno 2025 (dato provvisorio: -2,9%). Le attese degli analisti erano per un incremento dell'1,2%.

In Francia, invece, ad agosto il saldo delle partite correnti (dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi) ha raggiunto un avanzo di 1,5 miliardi di euro, dopo un disavanzo di 1,9 miliardi di luglio. Nello stesso mese la bilancia commerciale è migliorata (+0,3 miliardi di euro) a -5,8 miliardi di euro.

Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,30%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 61,71 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a +94 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,59%.

Tra le principali Borse europee trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,29%.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,30%, scambiando a 45.658 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,21%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,17%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Unipol, mostrando un incremento dell'1,71%.

Piccolo passo in avanti per Ferrari, che mostra un progresso dell'1,19%.

Composta Moncler, che cresce di un modesto +1,07%.

Performance modesta per Telecom Italia, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -1,96%.

Vendite su Banco BPM, che registra un ribasso dell'1,90%.

Seduta negativa per Mediobanca, che mostra una perdita dell'1,75%.

Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio, che accusa un calo dell'1,64%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Caltagirone SpA (+1,87%), NewPrinces (+1,82%), Safilo (+1,54%) e Juventus (+0,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico, che ottiene -1,78%.

Scivola Tamburi, con un netto svantaggio dell'1,58%.

Contrazione moderata per Alerion Clean Power, che soffre un calo dell'1,43%.

Sottotono MARR che mostra una limatura dell'1,25%.
