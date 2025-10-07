Apertura cauta sui mercati europei, il settore bancario zavorra Piazza Affari

(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente
, che continuano gli scambi sulla parità. Apre in leggero calo Piazza Affari.
Mercati cauti in attesa della definizione della situazione politica in Francia
dove nei prossimi due giorni si terranno i colloqui con i vari partiti per trovare una soluzione allo stallo istituzionale.
A Milano
seduta dominata dal netto calo dei titoli del settore bancario.
Apertura positiva invece per Unipol
.
Sul fronte macroeconomico, scendono a sorpresa
gli ordinativi all'industria
in Germania
nel mese di agosto 2025. Secondo i dati provvisori dell'Ufficio federale di statistica
(Destatis), i nuovi ordini nel settore manifatturiero in termini reali, e al netto degli effetti di calendario e destagionalizzati, sono diminuiti dello 0,8% ad agosto 2025 su base mensile. Dopo la revisione dei dati provvisori, i nuovi ordini a luglio 2025 sono diminuiti del 2,7% rispetto a giugno 2025 (dato provvisorio: -2,9%). Le attese degli analisti erano per un incremento dell'1,2%.
In Francia
, invece, ad agosto il saldo delle partite correnti
(dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi) ha raggiunto
un avanzo di 1,5 miliardi di euro, dopo un disavanzo di 1,9 miliardi di luglio. Nello stesso mese la bilancia commerciale è migliorata (+0,3 miliardi di euro) a -5,8 miliardi di euro.
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,30%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 61,71 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +94 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,59%. Tra le principali Borse europee
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,29%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,30%, scambiando a 45.658 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,21%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,17%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Unipol
, mostrando un incremento dell'1,71%.
Piccolo passo in avanti per Ferrari
, che mostra un progresso dell'1,19%.
Composta Moncler
, che cresce di un modesto +1,07%.
Performance modesta per Telecom Italia
, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER
, che ottiene -1,96%.
Vendite su Banco BPM
, che registra un ribasso dell'1,90%.
Seduta negativa per Mediobanca
, che mostra una perdita dell'1,75%.
Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio
, che accusa un calo dell'1,64%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Caltagirone SpA
(+1,87%), NewPrinces
(+1,82%), Safilo
(+1,54%) e Juventus
(+0,81%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -1,78%.
Scivola Tamburi
, con un netto svantaggio dell'1,58%.
Contrazione moderata per Alerion Clean Power
, che soffre un calo dell'1,43%.
Sottotono MARR
che mostra una limatura dell'1,25%.