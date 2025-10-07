Commissione raccoglie 11 miliardi in emissione EU-Bond. Domanda per 175 miliardi

(Teleborsa) - La, che emette EU-Bond per conto dell'UE, hanella sua nona operazione sindacata del 2025.L'operazioneha riguardato un tap di 5 miliardi di euro dell'obbligazione UE con scadenza il 13 dicembre 2032 e un nuovo prestito obbligazionario UE da 6 miliardi di euro con scadenza il 12 dicembre 2040. Il titolo a 7 anni aveva un prezzo del 99,114% con un re-offer yield del 2,889%, mentre il nuovo titolo a 15 anni aveva un prezzo del 99,518%, con un re-offer yield del 3,666%.Lehanno superato i 96 miliardi di euro per il titolo a 7 anni e i 79 miliardi di euro per il nuovo titolo a 15 anni. Ciò equivale a tassi di sottoscrizione in eccesso rispettivamente di circa 19 e 13 volte.Il ricavato dell'operazione sarà utilizzato per finanziare i programmi strategici dell'UE, in particolare nel contesto die delLa Commissione ha ora emesso 46,12 miliardi di euro del suodi 70 miliardi di euro per la seconda metà del 2025. La prossima transazione nel calendario indicativo di emissione dell'UE è un'asta di EU-Bill il 15 ottobre 2025.