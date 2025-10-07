Milano 13:56
In leggero rialzo le Borse europee, a Piazza Affari corrono Fineco e Moncler

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

A Piazza Affari corre Finecobank dopo la pubblicazione dei dati sulla raccolta netta a settembre. I risultati mensili premiano anche Banca Generali e Banca Mediolanum. Ancora in rosso il resto del comparto bancario, ad esclusione delle big Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Performance positiva anche per Moncler in scia al rally di Kering e di LVMH a Parigi, dopo che Morgan Stanley ha promosso i big del lusso francese in vista di una nuova crescita del settore della moda.

Intanto, secondo i dati diffusi dalla FIM-CISL, nei primi nove mesi del 2025 il gruppo Stellantis ha realizzato in Italia 265.490 veicoli, in calo del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le autovetture segnano un crollo del 36,3% (151.430 unità), mentre i veicoli commerciali arretrano del 23,9% (114.060 unità).

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 61,65 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,19%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,1%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,55%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.041 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,54%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+0,84%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Fineco, che avanza di un discreto +2,95%.

Ben comprata Moncler, che segna un forte rialzo del 2,55%.

Azimut avanza del 2,24%.

Si muove in territorio positivo Stellantis, mostrando un incremento dell'1,79%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -1,12%.

Sottotono Mediobanca che mostra una limatura dello 0,80%.

Deludente Banca Popolare di Sondrio, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Enel, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Danieli (+2,66%), El.En (+2,58%), GVS (+2,15%) e Sesa (+2,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.

Discesa modesta per Credem, che cede un piccolo -0,73%.

Pensosa RCS, con un calo frazionale dello 0,58%.

Tentenna Ferretti, con un modesto ribasso dello 0,58%.
