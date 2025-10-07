In leggero rialzo le Borse europee, a Piazza Affari corrono Fineco e Moncler

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee.
A Piazza Affari corre Finecobank
dopo la pubblicazione
dei dati sulla raccolta netta a settembre
. I risultati mensili premiano anche Banca General
i e Banca Mediolanum
. Ancora in rosso il resto del comparto bancario
, ad esclusione delle big Intesa Sanpaolo
e Unicredit
.
Performance positiva anche per Moncler
in scia al rally di Kering
e di LVMH
a Parigi, dopo che Morgan Stanley ha promosso i big del lusso francese in vista di una nuova crescita del settore della moda
.
Intanto, secondo i dati diffusi dalla FIM-CISL
, nei primi nove mesi del 2025 il gruppo Stellantis
ha realizzato in Italia 265.490 veicoli
, in calo del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le autovetture segnano un crollo del 36,3% (151.430 unità), mentre i veicoli commerciali arretrano del 23,9% (114.060 unità).
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 61,65 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,59%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,19%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,1%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,55%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.041 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,54%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,84%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, andamento positivo per Fineco
, che avanza di un discreto +2,95%.
Ben comprata Moncler
, che segna un forte rialzo del 2,55%. Azimut
avanza del 2,24%.
Si muove in territorio positivo Stellantis
, mostrando un incremento dell'1,79%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER
, che ottiene -1,12%.
Sottotono Mediobanca
che mostra una limatura dello 0,80%.
Deludente Banca Popolare di Sondrio
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Enel
, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Danieli
(+2,66%), El.En
(+2,58%), GVS
(+2,15%) e Sesa
(+2,10%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.
Discesa modesta per Credem
, che cede un piccolo -0,73%.
Pensosa RCS
, con un calo frazionale dello 0,58%.
Tentenna Ferretti
, con un modesto ribasso dello 0,58%.