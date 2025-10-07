M&A Italia, nei primi nove mesi 2025 mercato in lieve flessione: consolidamento domestico sostiene i volumi

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Dopo un biennio di forte espansione, il(M&A) registra nei primi nove mesi del 2025 un rallentamento moderato, riflesso del contesto internazionale incerto e delle tensioni geopolitiche. Secondo i dati diffusi da, nel periodo gennaio–settembre sono state concluse poco più diper un controvalore complessivo di, in calo dell’11% rispetto ai 66 miliardi di euro e alle 1.128 operazioni registrate nello stesso periodo del 2024.L’, legata in particolare ai nuoviimposti dagli Stati Uniti e allein Medio Oriente ed Europa orientale, ha inciso negativamente sulle, che scendono a 479 deal per 23 miliardi di euro, contro i 546 deal del 2024 per 58 miliardi di euro. In controtendenza, ilmostra un’accelerazione significativa: nei primi nove mesi dell’anno i deal interni raggiungono, contro i 7 miliardi dell’anno precedente, spinti soprattutto dal settore finanziario, che da solo rappresenta quasi la metà del mercato M&A italiano (46%)."Ci aspettiamo una chiusura d’anno che confermi l’andamento in corso - ha commentato, Partner KPMG e curatore del rapporto -. Le aspettative si attestano su circa 70 miliardi di euro di controvalore con 1300 deal conclusi, grazie anche a importanti operazioni che dovrebbero finalizzarsi entro la fine dell’anno". "Il leggero calo nel numero di operazioni chiuse nei primi 9 mesi del 2025, non preoccupa - ha aggiunto -. Le principalihanno intrapreso un graduale percorso di riduzione deied è in via di assestamento il quadro applicativo dei dazi imposti dall’Amministrazione americana. Ci sono, inoltre, forti aspettative che sia vicina una soluzione per il conflitto in. Ciò fa ben sperare per la chiusura del 2025 e per le prospettive del mercato M&A per il 2026".Ilè stato il principale motore del consolidamento, con 69 operazioni per un controvalore di. Tra le più rilevanti, l’ingresso dinel capitale di, per un investimento superiore ai 15 miliardi di euro, e l’Offerta Pubblica di Scambio disu, del valore di 3,8 miliardi di euro, che rafforza la posizione di BPER nel mercato domestico. Nel comparto dello specialty finance, si segnala il completamento dell’acquisizione dida parte di, per oltre 300 milioni di euro, mentre l’operazioneè sfumata per l’intervento del Golden Power.Accanto al settore finanziario, si conferma la vivacità dei comparti, che insieme rappresentano oltre il 50% delle operazioni complessive (550 deal) per un controvalore di 18,2 miliardi di euro. Nel Consumer Market, spiccano la cessione della divisionedialper 3,4 miliardi di euro, la vendita del 4% ditramite Accelerated Book Building per 3 miliardi, e l’acquisizione da parte di Ferrero della statunitenseper 1,7 miliardi di euro.Il settoremantiene un ruolo dinamico con 71 operazioni, tra cui la cessione della divisione Healthcare di DCC Plc a Investindustrial per 1,05 miliardi di sterline. Anche l’agroalimentare conferma la sua attrattività per i fondi di private equity, con operazioni di consolidamento da parte della holding Convivio (Alkimia Sgr), che ha aggregato numerose realtà italiane del food di qualità.Nel, le operazioni di maggiore rilievo includono l’ABB su Ferrari (3 miliardi di euro), l’acquisizione da parte didella statunitense Channell Commercial Corp (950 milioni di dollari), e la Opa su Piovan da parte di Automation Systems (720 milioni). Il settore, con 73 operazioni per 9 miliardi di euro, continua a rappresentare un pilastro dell’M&A italiano. Tra i deal più significativi: l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte diper 2,1 miliardi di euro e l’aumento di capitale di Energy Infrastructure Partners in Plenitude (209 milioni di euro).Nonostante il lieve calo, le prospettive restano positive: ladima non ancora chiuse vale circa, con numerosi deal in arrivo nei settori Energy, Industriale e Lusso. Tra questi, l’acquisizione dida parte di Socar (3 miliardi di euro), la fusione tra, e l’atteso closing del deal, approvato dalla Commissione Europea e valutato 1,25 miliardi di euro. Nel complesso, il 2025 si avvia a chiudere con un volume stimato di circa 1.300 operazioni per