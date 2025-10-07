M&A Italia, nei primi nove mesi 2025 mercato in lieve flessione: consolidamento domestico sostiene i volumi

(Teleborsa) - Dopo un biennio di forte espansione, il mercato delle fusioni e acquisizioni in Italia
(M&A) registra nei primi nove mesi del 2025 un rallentamento moderato, riflesso del contesto internazionale incerto e delle tensioni geopolitiche. Secondo i dati diffusi da KPMG Corporate Finance
, nel periodo gennaio–settembre sono state concluse poco più di 1.000 operazioni
per un controvalore complessivo di 58 miliardi di euro
, in calo dell’11% rispetto ai 66 miliardi di euro e alle 1.128 operazioni registrate nello stesso periodo del 2024.
L’incertezza macroeconomica
, legata in particolare ai nuovi dazi
imposti dagli Stati Uniti e alle tensioni geopolitiche
in Medio Oriente ed Europa orientale, ha inciso negativamente sulle operazioni cross-border
, che scendono a 479 deal per 23 miliardi di euro, contro i 546 deal del 2024 per 58 miliardi di euro. In controtendenza, il mercato domestico
mostra un’accelerazione significativa: nei primi nove mesi dell’anno i deal interni raggiungono 36 miliardi di euro
, contro i 7 miliardi dell’anno precedente, spinti soprattutto dal settore finanziario, che da solo rappresenta quasi la metà del mercato M&A italiano (46%).
"Ci aspettiamo una chiusura d’anno che confermi l’andamento in corso - ha commentato Max Fiani
, Partner KPMG e curatore del rapporto -. Le aspettative si attestano su circa 70 miliardi di euro di controvalore con 1300 deal conclusi, grazie anche a importanti operazioni che dovrebbero finalizzarsi entro la fine dell’anno". "Il leggero calo nel numero di operazioni chiuse nei primi 9 mesi del 2025, non preoccupa - ha aggiunto -. Le principali Banche Centrali
hanno intrapreso un graduale percorso di riduzione dei tassi di interesse
ed è in via di assestamento il quadro applicativo dei dazi imposti dall’Amministrazione americana. Ci sono, inoltre, forti aspettative che sia vicina una soluzione per il conflitto in Medio-Oriente
. Ciò fa ben sperare per la chiusura del 2025 e per le prospettive del mercato M&A per il 2026".
Il comparto bancario
è stato il principale motore del consolidamento, con 69 operazioni per un controvalore di 27 miliardi di euro
. Tra le più rilevanti, l’ingresso di Monte dei Paschi di Siena
nel capitale di Mediobanca
, per un investimento superiore ai 15 miliardi di euro, e l’Offerta Pubblica di Scambio di BPER Banca
su Banca Popolare di Sondrio
, del valore di 3,8 miliardi di euro, che rafforza la posizione di BPER nel mercato domestico. Nel comparto dello specialty finance, si segnala il completamento dell’acquisizione di Illimity
da parte di Banca IFIS
, per oltre 300 milioni di euro, mentre l’operazione Unicredit
–Banco BPM
è sfumata per l’intervento del Golden Power.
Accanto al settore finanziario, si conferma la vivacità dei comparti Consumer & Industrial Markets
, che insieme rappresentano oltre il 50% delle operazioni complessive (550 deal) per un controvalore di 18,2 miliardi di euro. Nel Consumer Market, spiccano la cessione della divisione Gaming and Digital
di IGT
al fondo Apollo
per 3,4 miliardi di euro, la vendita del 4% di Ferrari
tramite Accelerated Book Building per 3 miliardi, e l’acquisizione da parte di Ferrero della statunitense WK Kellogg
per 1,7 miliardi di euro.
Il settore Healthcare & Pharma
mantiene un ruolo dinamico con 71 operazioni, tra cui la cessione della divisione Healthcare di DCC Plc a Investindustrial per 1,05 miliardi di sterline. Anche l’agroalimentare conferma la sua attrattività per i fondi di private equity, con operazioni di consolidamento da parte della holding Convivio (Alkimia Sgr), che ha aggregato numerose realtà italiane del food di qualità.
Nel comparto Industriale
, le operazioni di maggiore rilievo includono l’ABB su Ferrari (3 miliardi di euro), l’acquisizione da parte di Prysmian
della statunitense Channell Commercial Corp (950 milioni di dollari), e la Opa su Piovan da parte di Automation Systems (720 milioni). Il settore Energy & Utilities
, con 73 operazioni per 9 miliardi di euro, continua a rappresentare un pilastro dell’M&A italiano. Tra i deal più significativi: l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas
per 2,1 miliardi di euro e l’aumento di capitale di Energy Infrastructure Partners in Plenitude (209 milioni di euro).
Nonostante il lieve calo, le prospettive restano positive: la pipeline
di operazioni annunciate
ma non ancora chiuse vale circa 35 miliardi di euro
, con numerosi deal in arrivo nei settori Energy, Industriale e Lusso. Tra questi, l’acquisizione di Italiana Petroli
da parte di Socar (3 miliardi di euro), la fusione tra Saipem
e Subsea 7
, e l’atteso closing del deal Prada
–Versace
, approvato dalla Commissione Europea e valutato 1,25 miliardi di euro. Nel complesso, il 2025 si avvia a chiudere con un volume stimato di circa 1.300 operazioni per 70 miliardi di euro
.(Foto: © macgyverhh/123RF)