Mercati europei in stand-by, corre il lusso su speranze di ripresa

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionari europei
, mentre continua la crisi politica in Francia: il presidente Macron ha concesso a Lecornu circa 48 ore per le discussioni finali con i partiti rivali nel tentativo di sbloccare la situazione di stallo politico. Attenzione alle parole di Christine Lagarde
, presidente della BCE, che parla anche oggi dopo l'intervento di ieri
dai toni piuttosto ottimistici sulla ripresa economica. Sul fronte macroeconomico, il dato sulla bilancia commerciale statunitense di agosto, che stamattina era considerato disponibile in quanto già raccolto a livello preliminare, non è stato invece reso noto a causa dello shutdown.
Spiccano oggi i titoli del lusso
, con i debutti di nuovi stilisti e la spinta verso l'accessibilità economica che danno agli investitori la speranza che il settore possa riprendersi. A fare da assist oggi è anche una ricerca di Morgan Stanley
, che ha scommesso su "un'esplosione di creatività" e rivisto al rialzo
le raccomandazioni per Kering
e LVMH
.
Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,40%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,57%. Tra le principali Borse europee
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,06%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari
, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 43.072 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.714 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,09%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,27%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Moncler
avanza del 2,67%. Si muove in territorio positivo Unipol
, mostrando un incremento dell'1,90%. Denaro su Azimut
, che registra un rialzo dell'1,72%. Bilancio positivo per Brunello Cucinelli
, che vanta un progresso dell'1,35%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER
, che prosegue le contrattazioni a -1,82%. Preda dei venditori Banco BPM
, con un decremento dell'1,74%. Si concentrano le vendite su Banca MPS
, che soffre un calo dell'1,57%. Vendite su Mediobanca
, che registra un ribasso dell'1,55%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, El.En
(+1,89%), Ferragamo
(+1,73%), Moltiply Group
(+1,71%) e Maire
(+1,61%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -3,60%. Seduta negativa per SOL
, che mostra una perdita dell'1,68%. Discesa modesta per Ferretti
, che cede un piccolo -1,38%. Pensosa Banca Ifis
, con un calo frazionale dell'1,32%.