Milano e le altre Borse europee sui livelli della vigilia

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.956,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +93 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%. Tra gli indici di Eurolandia
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.228 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.884 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,28%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,57%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Moncler
(+1,95%), Lottomatica
(+1,73%), Azimut
(+1,72%) e Fineco
(+1,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER
, che ottiene -1,33%.
Sottotono Banca Popolare di Sondrio
che mostra una limatura dello 0,91%.
Deludente Mediobanca
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Leonardo
, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+2,76%), El.En
(+2,23%), Ferragamo
(+1,82%) e Pharmanutra
(+1,50%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -1,41%.
Discesa modesta per Fincantieri
, che cede un piccolo -1,14%.
Pensosa Banco di Desio e della Brianza
, con un calo frazionale dello 0,91%.
Tentenna Tamburi
, con un modesto ribasso dello 0,90%.