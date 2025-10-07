Milano 12:23
Milano e le altre Borse europee sui livelli della vigilia

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 3.956,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +93 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%.

Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.228 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 45.884 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,57%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+1,95%), Lottomatica (+1,73%), Azimut (+1,72%) e Fineco (+1,64%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -1,33%.

Sottotono Banca Popolare di Sondrio che mostra una limatura dello 0,91%.

Deludente Mediobanca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Leonardo, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+2,76%), El.En (+2,23%), Ferragamo (+1,82%) e Pharmanutra (+1,50%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico, che ottiene -1,41%.

Discesa modesta per Fincantieri, che cede un piccolo -1,14%.

Pensosa Banco di Desio e della Brianza, con un calo frazionale dello 0,91%.

Tentenna Tamburi, con un modesto ribasso dello 0,90%.
