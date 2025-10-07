Positivo il Nikkei 225

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -per i principali listini asiatici, orfani di Cina, Hong Kong e Corea del Sud,. Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,31%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso. Sopra la parità(+0,35%); in lieve ribasso(-0,28%).Andamento sostenuto dai titoli tecnologici che hanno seguito i guadagni dei loro omologhi statunitensi in scia all’ottimismo persistente sull’intelligenza artificiale.I mercati giapponesi hanno raggiunto nuovi massimi storici dopo il rally dovuto all’nota per un approccio fiscalmente accomodante, che ha ridotto le aspettative su ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,16%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,17%.Il rendimento dell'è pari 1,68%, mentre il rendimento delscambia 1,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%)01:50: Partite correnti (atteso 3.540 Mld ¥; preced. 2.684 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).