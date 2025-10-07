Positivo il Nikkei 225

(Teleborsa) - Seduta mista
per i principali listini asiatici, orfani di Cina, Hong Kong e Corea del Sud, chiuse per festività
. Lieve aumento per la Borsa di Tokyo
, che mostra sul principale indice azionario giapponese
un rialzo dello 0,31%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso. Sopra la parità Mumbai
(+0,35%); in lieve ribasso Sydney
(-0,28%).
Andamento sostenuto dai titoli tecnologici che hanno seguito i guadagni dei loro omologhi statunitensi in scia all’ottimismo persistente sull’intelligenza artificiale.
I mercati giapponesi hanno raggiunto nuovi massimi storici dopo il rally dovuto all’elezione a primo ministro di Sanae Takaichi,
nota per un approccio fiscalmente accomodante, che ha ridotto le aspettative su ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone.
Seduta trascurata per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,16%. Appiattita la performance dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto -0,17%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,68%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,86%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%) Mercoledì 08/10/2025
01:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.540 Mld ¥; preced. 2.684 Mld ¥) Venerdì 10/10/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%).