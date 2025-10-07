Milano 17:35
Sesa, buyback per oltre 3,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Sesa ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 29 settembre ed il 3 ottobre 2025 sono state acquistate 40.500 azioni ordinarie proprie, ad un prezzo medio unitario di euro 89,1906 per azione, per un controvalore pari a 3.612.220 euro.

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.

Al 3 ottobre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 125.766 azioni ordinarie proprie, pari all'0,81969029% dell'attuale capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Sesa, che in chiusura evidenzia un moderato +0,11%.

