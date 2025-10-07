Sesa, buyback per oltre 3,6 milioni di euro

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 29 settembre ed il 3 ottobre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 89,1906 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 3 ottobre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 125.766 azioni ordinarie proprie, pari all'0,81969029% dell'attuale capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di, che in chiusura evidenzia un moderato +0,11%.