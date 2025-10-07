Verdalia Bioenergy, finanziamento da 671 milioni di euro per accelerare il biometano in Italia e Spagna

(Teleborsa) -, società costituita dal fondo Infrastructure di Goldman Sachs Asset Management, ha chiuso un, il primo e più grande del suo genere nel settore delL’operazione è volta a sostenere il piano di sviluppo della società che vanta un portafoglio di progetti in Italia e in Spagna con una capacità produttiva complessiva di oltre 3TWh all’anno - equivalente al consumo annuale di quasi un milione di famiglie.Il finanziamento è stato strutturato per garantire flessibilità operativa, e potrà supportare sia la costruzione di nuovi impianti, che eventuali acquisizioni strategiche, fornendo a Verdalia tutti gli strumenti necessari per promuovere la propria crescita nell’arco dei prossimi quattro anni.Il portafoglio di Verdalia comprende a oggi(immissione in rete prevista per inizio 2026). In, la società stae prevede di avviare la costruzione di altri due impianti entro la fine dell’anno.L’operazione è stata supportata da un consorzio di banche internazionali di primo livello – ING, Société Générale, UniCredit, BBVA, SMBC, Santander e Sabadell – insieme a investitori istituzionali – CDPQ e Rivage. Rothschild & Co ha agito come exclusive financial advisor., co-fondatrice e Group President di Verdalia Bioenergy, ha dichiarato: “Questo traguardo rappresenta un grande passo avanti per Verdalia e per l’industria del biometano in Europa. Dimostra la fiducia di istituzioni finanziarie di primo livello nella nostra strategia e riconferma il ruolo chiave del biometano nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica.”, Country Manager Italia di Verdalia Bioenergy, ha aggiunto: “Questo finanziamento ci consente di accelerare lo sviluppo in Italia e di contribuire agli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, creando valore per le comunità locali e nuove opportunità occupazionali.”, CFO di Verdalia Bioenergy, ha aggiunto: “La struttura di questa operazione ci fornisce capitale solido e flessibile per sostenere lo sviluppo del nostro portafoglio. Dimostra la capacità finanziaria di Verdalia di realizzare progetti su larga scala e, allo stesso tempo, consolida le relazioni con finanziatori di primo livello come partner strategici di lungo termine.”