WTO: AI e frontloading stimolano commercio nel 2025, ma stime 2026 peggiorano

(Teleborsa) - Ilha, trainato dall'aumento della spesa per prodotti legati all'intelligenza artificiale, dall'impennata delle importazioni nordamericane in vista degli aumenti dei dazi e dal forte andamento degli scambi con il resto del mondo. È quanto emerge dal consueto report della, che ha aumentato le previsioni di crescita del commercio di merci per il 2025 al 2,4% (in aumento rispetto allo 0,9% di agosto). Tuttavia, laallo 0,5% (dall'1,8%). Si prevede che la crescita delle esportazioni globali di servizi rallenterà dal 6,8% nel 2024 al 4,6% nel 2025 e al 4,4% nel 2026."La risposta calibrata dei Paesi alle variazioni dei dazi in generale, il potenziale di crescita dell'intelligenza artificiale, nonché l'aumento degli scambi commerciali con il resto del mondo, in particolare tra le economie emergenti, hanno contribuito ad attenuare le battute d'arresto commerciali nel 2025", ha detto il, osservando che il commercio Sud-Sud è cresciuto dell'8% su base annua, in termini di valore, nella prima metà del 2025, rispetto al 6% del commercio mondiale complessivo. Il commercio Sud-Sud che coinvolge partner diversi dalla Cina sta crescendo ancora più rapidamente, con un aumento di circa il 9%."La resilienza commerciale nel 2025 è dovuta in gran parte alla stabilità garantita dal sistema commerciale multilaterale basato su regole - ha affermato il DG Okonjo-Iweala - Tuttavia, l'. Le attuali interruzioni del sistema commerciale globale sono un invito all'azione affinché le nazioni reinventino il commercio e, insieme, pongano basi più solide che garantiscano maggiore prosperità per le persone in tutto il mondo".Il, misurato dalla media di esportazioni e importazioni, è cresciuto del 4,9% su base annua nella prima metà del 2025. Il valore del commercio mondiale di merci, espresso in dollari USA correnti, è aumentato del 6% su base annua nei primi sei mesi del 2025, dopo un aumento del 2% nel 2024.del commercio nella prima metà dell'anno hanno incluso l'anticipo delle importazioni in Nord America e condizioni macroeconomiche favorevoli come la disinflazione, politiche fiscali favorevoli e una forte crescita nei mercati emergenti. I report di settore, inclusi gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) e le statistiche nazionali, mostrano un aumento delle scorte, con un rapporto scorte/vendite in Nord America in aumento nella prima metà del 2025 in settori come macchinari, veicoli a motore, legname, attrezzature per l'edilizia e beni non durevoli.I beni legati all'intelligenza artificiale, inclusi semiconduttori, server e apparecchiature per le telecomunicazioni, hanno guidato quasi la metà dell'espansione commerciale complessiva nella prima metà dell'anno, con un aumento del 20% su base annua in termini di valore. La crescita degli scambi commerciali ha interessato l'intera, dal silicio grezzo e dai gas speciali ai dispositivi che alimentano piattaforme cloud e applicazioni di intelligenza artificiale. L'export asiatico è stato solido nei prodotti legati all'intelligenza artificiale, in linea con l'aumento mondiale degli investimenti in questo settore.L'aumento dei dazi doganali e l'elevata incertezza delle politiche commerciali sono destinati ad attenuare alcuni degli effetti dell'anticipazione. L'aumento dei prezzi degli input e un rallentamento delle spedizioni suggeriscono già che l'inflazione potrebbe aumentare alla fine del 2025, con la riduzione delle scorte nei settori fortemente esposti e colpiti dai dazi. Con l'entrata in vigore dei dazi più elevati ad agosto, è probabile chenel corso dell'anno e nel 2026.Si prevede che ladi merci rallenterà dal 2,8% nel 2024 al 2,4% nel 2025 e allo 0,5% nel 2026. La previsione per la crescita del PIL globale è del 2,7% per il 2025 e del 2,6% per il 2026. Sebbene le previsioni per il commercio di merci del 2025 siano state riviste al rialzo rispetto alle proiezioni di aprile e agosto, il downgrade per il 2026 si traduce in un impatto complessivo simile nell'orizzonte biennale. Ciò indica che l'impatto dei dazi si è spostato al 2026, con un leggero miglioramento che riflette il fatto che l'accumulo di scorte all'inizio del 2025, in particolare di beni durevoli, non sarà completamente annullato nel 2026. Il WTO sottolinea che il principale rischio al ribasso per le previsioni è la diffusione delle misure restrittive commerciali e dell'incertezza politica a più economie e settori. Al contrario, una crescita sostenuta degli scambi di beni e servizi legati all'intelligenza artificiale potrebbe fornire una spinta a medio termine al commercio globale.Si prevede cheregistreranno la crescita più rapida del volume delle esportazioni nel 2025, con performance modeste previste anche per Sud e Centro America, Caraibi e Medio Oriente, mentre l'registrerà probabilmente una crescita più lenta. Ile la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) stanno affrontando un calo delle esportazioni. Si prevede che i Paesi meno sviluppati (PMS) registreranno un solido aumento delle esportazioni, ma dovranno affrontare un indebolimento futuro. Dal lato delle importazioni, Africa e PMS sono destinati a registrare la crescita più rapida, in contrasto con una contrazione in Nord America. Nel 2026, solo Nord America, Europa e CSI registreranno un miglioramento nelle performance delle esportazioni; tutte le regioni registreranno performance più deboli nelle importazioni nel 2026.