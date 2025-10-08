Borse europee caute, soffre l'automotive con profit warning di BMW

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee
, con Piazza Affari che si posiziona sopra la parità. Focus sul settore automotive
, dopo che la casa automobilistica tedesca BMW
ha ridotto le sue previsioni sugli utili per il 2025 a causa della lenta crescita in Cina e dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti (prevede un leggero calo degli utili di gruppo prima delle imposte, rispetto alle precedenti previsioni che li avrebbero mantenuti più o meno allo stesso livello del 2024); Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato
una serie di nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT), in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026.
Sul fronte macroeconomico
, è frenata
più delle attese la produzione industriale tedesca
ad agosto 2025. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile del 4,3%, dopo il +1,3% di luglio. Le stime degli analisti erano per un decremento dell'1%.
Negli Stati Uniti
, oggi saranno pubblicati i verbali della riunione di settembre del FOMC
, con i mercati che osservano attentamente i segnali sulla tempistica del prossimo taglio dei tassi. Diversi funzionari della Fed hanno parlato ieri, offrendo segnali contrastanti in vista della riunione di ottobre. Miran ha auspicato tagli aggressivi dei tassi, citando un tasso neutrale in calo e rischi di inflazione contenuti. Kashkari è stato più cauto, mettendo in guardia contro segnali di stagflazione in un contesto di rallentamento del mercato del lavoro e di un'inflazione persistente intorno al 3%. Bostic ha minimizzato le recenti debolezze del mercato del lavoro, attribuendole a fattori strutturali come la riduzione dell'immigrazione.
Sempre sul fronte delle banche centrali
, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha annunciato
un taglio dei tassi di 50 punti base durante la notte, portando il tasso di riferimento ufficiale al 2,5% e preannunciando un ulteriore allentamento futuro. La decisione è stata alquanto rischiosa, con il consenso degli analisti che propendeva per un taglio più contenuto di 25 punti base.
Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. L'Oro
continua gli scambi a 4.033,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,23%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 62,41 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +92 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, composta Londra
, che cresce di un modesto +0,26%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 45.906 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,26%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,26%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+1,90%), Leonardo
(+1,79%), Tenaris
(+1,28%) e BPER
(+1,25%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -0,61%. Pensosa Stellantis
, con un calo frazionale dello 0,60%. Tentenna Telecom Italia
, con un modesto ribasso dello 0,54%. Giornata fiacca per Mediobanca
, che segna un calo dello 0,54%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+3,48%), Maire
(+1,74%), Ferragamo
(+1,70%) e Safilo
(+1,28%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Philogen
, che continua la seduta con -3,75%. Piccola perdita per Carel Industries
, che scambia con un -1,32%. Tentenna Moltiply Group
, che cede lo 0,84%. Sostanzialmente debole Pharmanutra
, che registra una flessione dello 0,80%.