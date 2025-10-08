Borse europee toniche nonostante cali automotive per profit warning BMW

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente.
Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nonostante i cali del settore automotive
, dopo che la casa automobilistica tedesca BMW
ha ridotto le sue previsioni sugli utili per il 2025 a causa della lenta crescita in Cina e dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti (prevede un leggero calo degli utili di gruppo prima delle imposte, rispetto alle precedenti previsioni che li avrebbero mantenuti più o meno allo stesso livello del 2024); Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato
una serie di nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT), in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026.
Sul fronte macroeconomico
, è frenata
più delle attese la produzione industriale tedesca
ad agosto 2025. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile del 4,3%, dopo il +1,3% di luglio. Le stime degli analisti erano per un decremento dell'1%. Il dato è stato inficiato da fattori stagionali e straordinari nel comparto auto (chiusure per ferie e cambiamenti degli impianti produttivi) che dovrebbero invertirsi già da settembre.
Le prospettive di crescita del PIL italiano indicate dal governo nel Documento programmatico di finanza pubblica (DDFP), così come il processo di risanamento dei conti, restano soggetti a numerosi elementi di incertezza
legati all'instabile contesto internazionale, ha detto
stamattina in audizione al Parlamento il capo del dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia
, Andrea Brandolini.
Negli Stati Uniti
, oggi saranno pubblicati i verbali della riunione di settembre del FOMC
, con i mercati che osservano attentamente i segnali sulla tempistica del prossimo taglio dei tassi. Diversi funzionari della Fed hanno parlato ieri, offrendo segnali contrastanti in vista della riunione di ottobre. Miran ha auspicato tagli aggressivi dei tassi, citando un tasso neutrale in calo e rischi di inflazione contenuti. Kashkari è stato più cauto, mettendo in guardia contro segnali di stagflazione in un contesto di rallentamento del mercato del lavoro e di un'inflazione persistente intorno al 3%. Bostic ha minimizzato le recenti debolezze del mercato del lavoro, attribuendole a fattori strutturali come la riduzione dell'immigrazione.
Sempre sul fronte delle banche centrali
, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha annunciato
un taglio dei tassi di 50 punti base durante la notte, portando il tasso di riferimento ufficiale al 2,5% e preannunciando un ulteriore allentamento futuro. La decisione è stata alquanto rischiosa, con il consenso degli analisti che propendeva per un taglio più contenuto di 25 punti base.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. L'Oro
continua gli scambi a 4.036,3 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,30%. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,02%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,50%. Tra gli indici di Eurolandia
piccoli passi in avanti per Francoforte
, che segna un incremento marginale dello 0,69%, tonica Londra
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,77%, e in luce Parigi
, con un ampio progresso dello 0,81%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,68% a 43.365 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.019 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,65%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,02%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+3,61%, UBS incrementa
target price e conferma Buy), Leonardo
(+2,30%), Brunello Cucinelli
(+1,79%) e Banca Popolare di Sondrio
(+1,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia
, che ottiene -1,44%. Deludente Mediobanca
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca STMicroelectronics
, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%. Discesa modesta per Banca MPS
, che cede un piccolo -0,6%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+12,27%, Intesa quasi raddoppia
il target price: mossa USA riduce rischi e migliora visibilità), NewPrinces
(+6,12%), Ferragamo
(+5,19%) e Safilo
(+5,12%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries
, che prosegue le contrattazioni a -3,30%. Si concentrano le vendite su Philogen
, che soffre un calo del 2,92%. Vendite su Comer Industries
, che registra un ribasso del 2,47%. Seduta negativa per Pharmanutra
, che mostra una perdita dell'1,99%.