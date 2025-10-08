Milano 17:35
43.484 +0,96%
Nasdaq 19:15
25.049 +0,84%
Dow Jones 19:15
46.740 +0,29%
Londra 17:35
9.549 +0,69%
Francoforte 17:35
24.597 +0,87%

Palingeo, concluso il Periodo Addizionale di Esercizio: esercitati 293.600 Warrant per 444 mila euro

Finanza
Palingeo, concluso il Periodo Addizionale di Esercizio: esercitati 293.600 Warrant per 444 mila euro
(Teleborsa) - Palingeo, azienda attiva nei settori della geotecnica e della geognostica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che nel corso del Periodo Addizionale di Esercizio dei "Warrant Palingeo 2024-2026", conclusosi in data odierna e ricompreso tra il 1° ottobre 2025 e l’8 ottobre 2025, termini iniziale e finale compresi, sono stati esercitati 293.600 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di 6,05 euro per azione (nel rapporto di 1 azione di compendio per ogni 4 Warrant posseduti), 73.400 azioni Palingeo di nuova emissione prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Palingeo negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle azioni di compendio, per un controvalore complessivo pari a 444.070 euro.

In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione 5.435.520 Warrant, i quali – in caso di perfezionamento del delisting delle azioni ordinarie di Palingeo da Euronext Growth Milan ad esito della promozione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria da parte di I.CO.P. – saranno anch’essi revocati dalle negoziazioni.
Condividi
```