Palingeo, concluso il Periodo Addizionale di Esercizio: esercitati 293.600 Warrant per 444 mila euro

(Teleborsa) - Palingeo
, azienda attiva nei settori della geotecnica e della geognostica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che nel corso del Periodo Addizionale di Esercizio dei "Warrant Palingeo 2024-2026
", conclusosi in data odierna e ricompreso tra il 1° ottobre 2025 e l’8 ottobre 2025, termini iniziale e finale compresi, sono stati esercitati 293.600 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di 6,05 euro
per azione (nel rapporto di 1 azione di compendio per ogni 4 Warrant posseduti), 73.400 azioni
Palingeo di nuova emissione prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Palingeo negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle azioni di compendio, per un controvalore
complessivo pari a 444.070 euro
.
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione 5.435.520 Warrant
, i quali – in caso di perfezionamento del delisting delle azioni ordinarie di Palingeo da Euronext Growth Milan ad esito della promozione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria da parte di I.CO.P.
– saranno anch’essi revocati dalle negoziazioni.