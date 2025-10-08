Palingeo, concluso il Periodo Addizionale di Esercizio: esercitati 293.600 Warrant per 444 mila euro

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda attiva nei settori della geotecnica e della geognostica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che nel corso del Periodo Addizionale di Esercizio dei "", conclusosi in data odierna e ricompreso tra il 1° ottobre 2025 e l’8 ottobre 2025, termini iniziale e finale compresi, sono stati esercitati 293.600 Warrant e conseguentemente sottoscritte, alper azione (nel rapporto di 1 azione di compendio per ogni 4 Warrant posseduti),Palingeo di nuova emissione prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Palingeo negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle azioni di compendio, per uncomplessivo pari aIn conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione, i quali – in caso di perfezionamento del delisting delle azioni ordinarie di Palingeo da Euronext Growth Milan ad esito della promozione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria da parte di– saranno anch’essi revocati dalle negoziazioni.