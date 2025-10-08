Seduta positiva a Piazza Affari: vola Prysmian, bene anche Leonardo e Banco Bpm

S&P-500

(Teleborsa) -– che si riporta sui livelli del 2007 – al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'Mercati mostrano fiducia su una possibile soluzione della: sembra infatti scongiurato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e il voto anticipato.Una spinta ai mercati europei arriva anche da, con il rally dei titoli delL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Deciso balzo in alto dell'(+1,57%), che raggiunge 4.047,1 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,76%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.avanza dello 0,87%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,69%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,07%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 43.484 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura di ieri.In denaro il(+0,94%); come pure, buona la prestazione del(+1,17%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,25%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,41%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,32%.Buona performance per, che cresce del 2,01%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,23%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+18,32%),(+11,91%),(+5,44%) e(+5,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,75%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,08%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.