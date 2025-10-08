Seduta positiva a Piazza Affari: vola Prysmian, bene anche Leonardo e Banco Bpm

(Teleborsa) - Chiusura in aumento per Piazza Affari
– che si riporta sui livelli del 2007 – al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500
.
Mercati mostrano fiducia su una possibile soluzione della crisi politica francese
: sembra infatti scongiurato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e il voto anticipato.
Una spinta ai mercati europei arriva anche da Wall Street
, con il rally dei titoli del settore tech
.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Deciso balzo in alto dell'oro
(+1,57%), che raggiunge 4.047,1 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,76%.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%. Tra i listini europei Francoforte
avanza dello 0,87%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,69%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dell'1,07%.
Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 43.484 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura di ieri.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,94%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,17%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, effervescente Prysmian
, con un progresso del 4,25%.
Denaro su Leonardo
, che registra un rialzo del 2,41%.
Bilancio decisamente positivo per Banco BPM
, che vanta un progresso del 2,32%.
Buona performance per Unicredit
, che cresce del 2,01%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Telecom Italia
, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.
Pensosa Stellantis
, con un calo frazionale dell'1,23%.
Tentenna Ferrari
, con un modesto ribasso dello 0,62%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+18,32%), Safilo
(+11,91%), NewPrinces
(+5,44%) e Ferragamo
(+5,28%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Philogen
, che ha chiuso a -3,75%.
Sotto pressione Carel Industries
, che accusa un calo del 3,08%.
Scivola Comer Industries
, con un netto svantaggio del 2,20%.
In rosso Pharmanutra
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)