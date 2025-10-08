Seduta procede in denaro per Wall Street

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street
, con gli investitori in attesa di nuovi indizi sulla traiettoria dei tassi d’interesse che potrebbe emergere dalla pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Fed di settembre
. Durante quell’incontro, i membri della Fed hanno votato per tagliare i tassi di un quarto di punto percentuale, riavviando un ciclo di allentamento della politica monetaria che era stato sospeso da dicembre.
Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 6.749 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,82%); come pure, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,48%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica
(+1,08%), beni industriali
(+0,96%) e utilities
(+0,70%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia
(-0,48%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,45%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Caterpillar
(+4,38%), United Health
(+2,05%), Boeing
(+1,73%) e Nvidia
(+1,69%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM
, che prosegue le contrattazioni a -1,38%.
Sottotono Merck
che mostra una limatura dell'1,14%.
Deludente Chevron
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Coca Cola
, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano ON Semiconductor
(+6,19%), Datadog
(+5,67%), Micron Technology
(+5,59%) e Zscaler
(+5,57%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su CoStar
, che ottiene -2,30%. Baker Hughes Company
scende dell'1,62%.
Calo deciso per AppLovin
, che segna un -1,56%.
Sotto pressione KLA-Tencor
, con un forte ribasso dell'1,52%.