Siav, emesso prestito obbligazionario da 2 milioni di euro sottoscritto da Banca Valsabbina

Siav

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha reso noto che, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 18 settembre 2025.Le risorse raccolte mediante il prestito obbligazionario, denominato "SIAV S.p.A. Società Benefit - ISIN IT0005669947 - Tasso VAR + 2,75% 2025-2032", saranno finalizzate a concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmate dal management.Il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante (all'italiana) con pagamenti semestrali, a partire da ottobre 2027, con scadenza finale ottobre 2032, una volta decorso il periodo di preammortamento pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione. Il"Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a termine questa operazione, che rappresenta un importante traguardo dopo un lungo e intenso percorso di riorganizzazione societaria - afferma- Questo risultato conferma la solidità del nostro piano strategico e la fiducia che istituzioni finanziarie di rilievo come Banca Valsabbina ripongono nella nostra visione di crescita sostenibile e innovazione"."Siamo particolarmente soddisfatti di aver strutturato e sottoscritto con successo l'operazione obbligazionaria a supporto di SIAV - commenta- realtà dinamica quotata sul mercato EGM. Questa emissione conferma il nostro costante impegno nel sostenere la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane, accompagnandole nei loro progetti di investimento, crescita e rafforzamento competitivo"