Verisure debutta sul Nasdaq di Stoccolma con capitalizzazione di 13,7 miliardi di euro

(Teleborsa) -, fornitore leader di servizi di sicurezza monitorati professionalmente in Europa e America Latina, ha(IPO) per la quotazione sul Nasdaq di Stoccolma. L'offerta ha suscitato un forte interesse da parte di investitori istituzionali svedesi e internazionali, nonché del pubblico in Svezia, con l'offerta che ha registrato una domanda più volte superiore alle richieste. Le negoziazioni iniziano oggi, 8 ottobre 2025, con il ticker "VSURE".Ilè stato fissato a 13,25 euro per azione (quasi all'estremo superiore della forchetta, compresa tra 12,25 e 13,50 euro per azione), corrispondente a unadi mercato totale di 13,7 miliardi di euro (circa 150 miliardi di corone svedesi).L'offerta consiste sia nell'da parte della società per raccogliere un ricavo primario lordo di circa 3,1 miliardi di euro, sia nellaper conto di alcuni azionisti di gestione per un importo di circa 55 milioni di euro, principalmente per contribuire alla copertura delle imposte per tali azionisti di gestione derivanti dall'IPO e dalla successiva liquidazione dell'azionista venditore. Nell'ambito dell'offerta, sono stati raccolti circa 236 milioni di euro da due investitori esistenti, Alba e Securholds, che desideravano entrambi aumentare la propria esposizione alla Società, e da due membri del board.Supponendo che l'venga esercitata integralmente, l'offerta comprenderà fino a 271.155.660 azioni, corrispondenti a un totale del 26,2% del numero totale di azioni. Il ricavato lordo totale dell'Offerta ammonterà a circa 3,6 miliardi di euro (circa 39 miliardi di corone svedesi) qualora l'Opzione di Overlotment venga esercitata integralmente.(Alecta Tjanstepension Omsesidigt, AMF, GIC, Swedbank Robur e Tredje AP-fonden) hanno sottoscritto circa 1,38 miliardi di euro di azioni nell'ambito dell'offerta, corrispondenti a circa il 41,1% del numero totale di azioni nell'offerta (ipotizzando che l'Opzione di Overlotment venga esercitata integralmente)."Siamo orgogliosi di aver suscitato un interesse così forte da parte di investitori svedesi e internazionali - ha commentato- Questa è una testimonianza dell'unicità della proposta di Verisure, della sua posizione di leader di mercato e del successo aziendale che abbiamo costruito in oltre 35 anni"."Il successo odierno di Verisure è il risultato di decenni di crescita solida e redditizia - ha detti- L'impegno che abbiamo ricevuto dagli investitori è un riconoscimento dei risultati raggiunti dal management dell'azienda e del suo piano per il successo futuro. Vediamo entusiasmanti opportunità per Verisure di continuare la sua crescita e, in qualità di azionisti di lungo termine, non vediamo l'ora di supportare l'azienda nel suo percorso".