Wall Street chiude in ribasso, male Tesla e Oracle

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

beni industriali

IBM

Procter & Gamble

United Health

Coca Cola

Nike

Salesforce

Caterpillar

Merck

AppLovin

Paypal

Advanced Micro Devices

Gilead Sciences

MicroStrategy Incorporated

Lam Research

Applied Materials

NXP Semiconductors

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 46.603 punti (-0,20%) e l'che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 6.715 punti. Negativo anche il(-0,55%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,31%).Gli investitori, privi di dati economici a causa della chiusura del governo, hanno guardato agli indicatori secondari e aiper trovare indizi sulla debolezza economica e sulla politica monetaria. Il governatore della Fed Stephen Miran si è espresso a favore di una prosecuzione dei tagli dei tassi, sottolineando i rischi di una politica troppo restrittiva.i cali di, a causa dei margini di profitto lordo ridotti al lumicino nel settore cloud, e, dopo che la casa automobilistica elettrica ha presentato il suo modello Y a basso costo.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,86%) e(+0,42%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,43%),(-0,73%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,54%),(+1,42%),(+1,36%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,18%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,46%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,34%.Al top tra i, si posizionano(+7,64%),(+4,66%),(+3,83%) e(+2,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,70%. Scende, con un ribasso del 5,90%. Crolla, con una flessione del 5,52%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,12%.