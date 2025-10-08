Wall Street chiude in ribasso, male Tesla e Oracle

(Teleborsa) - Chiusura in rosso per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che si attesta a 46.603 punti (-0,20%) e l'S&P-500
che ha perso lo 0,38%, chiudendo a 6.715 punti. Negativo anche il Nasdaq 100
(-0,55%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,31%).
Gli investitori, privi di dati economici a causa della chiusura del governo, hanno guardato agli indicatori secondari e ai commenti dei funzionari della Federal Reserve
per trovare indizi sulla debolezza economica e sulla politica monetaria. Il governatore della Fed Stephen Miran si è espresso a favore di una prosecuzione dei tagli dei tassi, sottolineando i rischi di una politica troppo restrittiva.Spiccano
i cali di Oracle
, a causa dei margini di profitto lordo ridotti al lumicino nel settore cloud, e Tesla
, dopo che la casa automobilistica elettrica ha presentato il suo modello Y a basso costo.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo per l'ufficio
(+0,86%) e utilities
(+0,42%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo secondari
(-1,43%), telecomunicazioni
(-0,73%) e beni industriali
(-0,57%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, IBM
(+1,54%), Procter & Gamble
(+1,42%), United Health
(+1,36%) e Coca Cola
(+1,04%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike
, che ha chiuso a -3,18%. Soffre Salesforce
, che evidenzia una perdita del 2,46%. Preda dei venditori Caterpillar
, con un decremento dell'1,75%. Discesa modesta per Merck
, che cede un piccolo -1,34%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano AppLovin
(+7,64%), Paypal
(+4,66%), Advanced Micro Devices
(+3,83%) e Gilead Sciences
(+2,82%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated
, che ha terminato le contrattazioni a -8,70%. Scende Lam Research
, con un ribasso del 5,90%. Crolla Applied Materials
, con una flessione del 5,52%. Vendite a piene mani su NXP Semiconductors
, che soffre un decremento del 5,12%.