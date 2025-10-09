Azimut postpone presentazione obiettivi strategici, closing TNB forse a inizio 2026

Azimut

(Teleborsa) - Nel mese di2025 il Gruppoha registrato una. Il dato da inizio anno si attesta a 15,3 miliardi di euro, in linea con l'obiettivo per il 2025, recentemente rivisto al rialzo fra 28 e 31 miliardi di euro. Le masse totali hanno raggiunto i 123,1 miliardi di euro a fine settembre (+14,5% da inizio anno), grazie al forte slancio globale di Azimut e al suo modello di business diversificato."Ilanche nel mese di settembre con una raccolta netta pari a 1,9 miliardi di euro, superando ancora una volta il livello raggiunto dai nostri concorrenti italiani - ha dettodel Gruppo - Questo risultato sottolinea l'efficacia della nostra piattaforma di distribuzione globale e la solidità delle relazioni con i clienti nei canali retail, wealth management, imprese e istituzionali. La domanda per le nostre soluzioni di fondi comuni, trainata dal nostro business italiano e dalle partnership, è rimasta particolarmente elevata. Inoltre, la nostra affiliata strategica statunitense ha registrato una significativa crescita organica grazie all'espansione della propria rete di società partner. Sostenuta da questo modello di business diversificato e resiliente, Azimut ha raccolto oltre 15 miliardi di euro in nove mesi, portando le masse totali a 123,1 miliardi di euro alla fine di settembre, con un aumento del 14,5% da inizio anno".Azimut e FSI stanno proseguendo congiuntamente nelle attività volte a completare l'entro la fine del 2025. L'operazione è entrata nella sua fase conclusiva, tuttavia il, in quanto rimane subordinato all'approvazione delle autorità competenti, con le quali le parti mantengono un dialogo costante e costruttivo. Alla luce di ciò, il Gruppo ritiene opportuno aggiornare la tempistica di comunicazione dei propri obiettivi strategici, presentandoli separatamente dai risultati dei primi nove mesi del 2025, così da consentire agli investitori di valutare in maniera indipendente la performance da inizio dell'anno e il nuovo piano industriale. Il piano sarà presentato entro due settimane dal completamento dell'iter di approvazione."Sulla base della solida performance da inizio anno, confermiamo con fiducia gli obiettivi 2025 relativi alla raccolta netta e all'utile netto - ha dettodel Gruppo Azimut - Pur continuando, insieme a FSI, a lavorare per completare la transazione TNB entro la fine di quest'anno, il closing potrebbe realizzarsi all'inizio del 2026, a seconda dei tempi di finalizzazione del processo di approvazione regolamentare. In quest'ottica,strategici, offrendo una visione completa della roadmap strategica, delle principali leve di creazione di valore e della strategia di allocazione del capitale aggiornata, entro due settimane dal ricevimento dell'approvazione"."Questa decisione ponderata riflette il nostro, consentendo agli investitori di valutare il nostro percorso di crescita a lungo termine e di apprezzare la profondità strategica del nostro piano, senza alcuna incertezza legata ai tempi della chiusura dell'operazione - ha aggiunto - I nuovi obiettivi sono già stati definiti internamente e sono già in fase di realizzazione in tutti i verticali di prodotto e in tutti i canali distributivi. Elevate 2030 rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo di Azimut e riteniamo debba essere presentato in un contesto di piena chiarezza. La tempistica non influisce né sulla solidità dei nostri fondamentali, che rimangono robusti e ben diversificati, né sulla nostra determinazione a creare valore per i nostri azionisti".