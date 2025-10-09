Debole in avvio Wall Street, occhi su interventi Fed e trimestrali

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per Wall Street
, mentre non si vede ancora la fine dello shutdown
delle attività governative, gli investitori cercando di capire le prossime mosse della Federal Reserve
a valle della pubblicazione, ieri sera, dei verbali della riunione del 16 e 17 settembre.
Le minute dell'ultima riunione Fed hanno mostrato persistenti preoccupazioni sull’inflazione
, il che potrebbe complicare il percorso verso tagli aggressivi dei tassi di interesse che i mercati hanno già prezzato, anche se la maggior parte dei membri della Fed concorda sulla possibilità di ulteriori tagli quest’anno
.
Il focus è anche sugli interventi di alcuni esponenti della Banca centrale, dal presidente Jerome Powell
, alla vice presidente per la Vigilanza Michelle Bowman
, al membro del consiglio Michael Barr.
Nel frattempo entra nel vivo la stagione delle trimestrali, con i conti oggi di PepsiCo
e Delta Air Lines
.
Da segnalare inoltre che Novo Nordisk
ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Akero Therapeutics
per un massimo di 5,2 miliardi di dollari per espandere il proprio portafoglio in un tipo di malattia epatica legata all'obesità.
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato un'indagine su 2,88 milioni di veicoli Tesla
dotati del sistema di guida completamente autonoma (sistema FSD - Full Self-Driving) a seguito di oltre 50 segnalazioni di violazioni della sicurezza stradale e una serie di incidenti.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
si ferma a 46.479 punti (-0,26%); debole anche l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.740 punti (-0,20%). Sulla stessa linea il Nasdaq 100
(-0,23%); senza direzione invece l'S&P 100
(-0,04%).