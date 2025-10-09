Delta Air Lines, fatturato e utili superiori alle attese nel terzo trimestre

Delta Air Lines

(Teleborsa) -ha presentato, dopo aver pubblicato utili del, sostenuti dalla ripresa della domanda di viaggi aziendali e dal miglioramento del potere di determinazione dei prezzi.La compagnia aerea con sede ad Atlanta ha dichiarato che le vendite hanno accelerato nelle ultime sei settimane in tutte le aree geografiche e ha anche registrato una ripresa delle prenotazioni aziendali con miglioramenti in tutti i settori.Delta prevede che i. La compagnia aerea prevede unper il trimestre fino a dicembre. Il valore medio della previsione è di 1,75 dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 1,66 dollari, secondo i dati raccolti da LSEG.Si prevede che ildi Deltarispetto ai livelli dell'anno precedente.Delta Air Lines prevede per l'contro il consensus di 5,77 dollari.Nel terzo trimestre Delta Air Lines ha registrato un, superiore alla stima media degli analisti di 1,53 dollari ad azione. Ilè stato pari acontro le stime del consensus di 15,04 miliardi."Ie ladi Delta non sono mai stati così evidenti e, grazie al duro lavoro dei nostri dipendenti, continuiamo a migliorare l'esperienza del cliente e ad ampliare la nostra leadership nel settore. Abbiamo conseguito risultati del trimestre di settembre, grazie a una combinazione di solida esecuzione e fondamentali in miglioramento", ha dichiarato, amministratore delegato di Delta.E ha aggiunto: "Lo slancio prosegue anche nella fase finale del nostro Centenario, posizionandoci per conseguire solidi utili nel trimestre di dicembre. Guardando al 2026, Delta èper conseguire una, un'e un, in linea con il nostro quadro finanziario a lungo termine."