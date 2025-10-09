Delta Air Lines, fatturato e utili superiori alle attese nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Delta Air Lines
ha presentato previsioni ottimistiche per il trimestre in corso
, dopo aver pubblicato utili del terzo trimestre superiori alle attese
, sostenuti dalla ripresa della domanda di viaggi aziendali e dal miglioramento del potere di determinazione dei prezzi.
La compagnia aerea con sede ad Atlanta ha dichiarato che le vendite hanno accelerato nelle ultime sei settimane in tutte le aree geografiche e ha anche registrato una ripresa delle prenotazioni aziendali con miglioramenti in tutti i settori.
Delta prevede che i ricavi unitari rimarranno positivi nel quarto trimestre
. La compagnia aerea prevede un utile rettificato compreso tra 1,60 e 1,90 dollari ad azione
per il trimestre fino a dicembre. Il valore medio della previsione è di 1,75 dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 1,66 dollari, secondo i dati raccolti da LSEG.
Si prevede che il fatturato trimestrale
di Delta aumenterà di circa il 2-4%
rispetto ai livelli dell'anno precedente.
Delta Air Lines prevede per l'intero 2025 utili per azione di 6,00 dollari
contro il consensus di 5,77 dollari.
Nel terzo trimestre Delta Air Lines ha registrato un utile rettificato di 1,71 dollari ad azione
, superiore alla stima media degli analisti di 1,53 dollari ad azione. Il fatturato
è stato pari a 15,2 miliardi di dollari
contro le stime del consensus di 15,04 miliardi.
"I vantaggi competitivi
e la differenziazione
di Delta non sono mai stati così evidenti e, grazie al duro lavoro dei nostri dipendenti, continuiamo a migliorare l'esperienza del cliente e ad ampliare la nostra leadership nel settore. Abbiamo conseguito risultati del trimestre di settembre al di sopra delle nostre aspettative
, grazie a una combinazione di solida esecuzione e fondamentali in miglioramento", ha dichiarato Ed Bastian
, amministratore delegato di Delta.
E ha aggiunto: "Lo slancio prosegue anche nella fase finale del nostro Centenario, posizionandoci per conseguire solidi utili nel trimestre di dicembre. Guardando al 2026, Delta è ben posizionata
per conseguire una crescita del fatturato
, un'espansione dei margini
e un miglioramento degli utili
, in linea con il nostro quadro finanziario a lungo termine."