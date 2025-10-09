Elica, acquistate azioni proprie per 114.508 euro

Elica

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver, tra il 15 e il 30 settembre 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 1,65 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.474.518 azioni ordinarie, pari al 3,91% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.243.034 euro.Al 30 settembre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.553.535 azioni proprie, pari al 7,19% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,85%.