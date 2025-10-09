Milano 17:35
Elica, acquistate azioni proprie per 114.508 euro

(Teleborsa) - Elica, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver acquistato, tra il 15 e il 30 settembre 2025, complessivamente 69.316 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 1,65 euro per azione, per un controvalore pari a 114.508 euro.

Dall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.474.518 azioni ordinarie, pari al 3,91% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.243.034 euro.

Al 30 settembre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.553.535 azioni proprie, pari al 7,19% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per Elica, che chiude in salita dello 0,85%.

