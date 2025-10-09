Hycroft Mining, fissato il prezzo dell’offerta pubblica a 6,50 dollari per azione

Hycroft Mining Holding Corporation

(Teleborsa) -ha annunciato la proposta di un'delle proprieal prezzo di, per un ricavato lordo dell'Offerta diSi prevede che l'Offerta si concluda il 14 ottobre 2025.Hycroft Mining Holding Corporation è una società statunitense attiva nel settore dell'oro e dell'argento che sta sviluppando la miniera di Hycroft, uno dei più grandi giacimenti di metalli preziosi al mondo, situata nel Nevada settentrionale.Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'per l'acquisto di un massimo diHycroft intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta peri propri programmi di, supportando la strategia volta a sbloccare ulteriore potenziale di prossimità alla miniera e su scala distrettuale presso la miniera di Hycroft. Si prevede inoltre che i proventi netti saranno utilizzati per soddisfare le, incluso il rimborso o il riacquisto anticipato e l'eliminazione degli obblighi di debito esistenti, che la società prevede saranno estinti con uno sconto rispetto al valore nominale, al fine di rafforzare il bilancio e ridurre le future spese per interessi.