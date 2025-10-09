Milano 8-ott
43.484 0,00%
Nasdaq 8-ott
25.137 +1,19%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 8-ott
9.549 0,00%
Francoforte 8-ott
24.597 0,00%

Nvidia, via libera Usa all'export di chip per diversi miliardi di dollari verso gli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di chip Nvidia Corporation per un valore di diversi miliardi di dollari agli Emirati Arabi Uniti, ponendo fine a mesi di incertezza su un accordo di investimento tra Washington e la federazione del Golfo.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’Ufficio per l’Industria e la Sicurezza del Dipartimento del Commercio ha rilasciato le necessarie licenze di esportazione a Nvidia. Le autorizzazioni rientrano nell’accordo bilaterale sull’intelligenza artificiale siglato a maggio tra l’amministrazione di Donald Trump e gli Emirati, che prevede la fornitura di centinaia di migliaia di chip nella regione.

In cambio, Abu Dhabi si è impegnata a investire miliardi di dollari negli Stati Uniti. L’intesa era rimasta sospesa per le preoccupazioni legate ai rischi per la sicurezza nazionale, considerata la stretta cooperazione degli Emirati con la Cina — un fattore che aveva suscitato frustrazione anche tra i vertici di Nvidia, incluso il CEO Jensen Huang.
