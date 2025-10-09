Ottobock, debutto in rialzo sulla Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Debutto in rialzo
per Ottobock
sul Prime Standard della Borsa di Francoforte
. Il primo prezzo delle azioni è stato di 72,00 euro, sopra i 66 euro del collocamento, che ha permesso alla società di raccogliere 808 milioni di euro a una valutazione di 4,2 miliardi di euro.
Ottobock è un'azienda di tecnologia medica
che opera a livello globale nel campo della bionica. I suoi principali settori di attività includono protesi, ortesi ed esoscheletri. Fondata nel 1919, l'azienda ha generato un fatturato di 1,43 miliardi di euro lo scorso anno, con una forza lavoro globale di quasi 9.300 dipendenti e un utile operativo rettificato (EBITDA) di 321 milioni di euro.BNP Paribas
, Deutsche Bank
e Goldman Sachs
hanno partecipato all'IPO in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner
. Bank of America
e UBS
hanno agito in qualità di Senior Joint Bookrunner, mentre Jefferies
e UniCredit
hanno ricoperto il ruolo di Joint Bookrunner.