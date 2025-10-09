Ottobock, debutto in rialzo sulla Borsa di Francoforte

Ottobock

BNP Paribas

Deutsche Bank

Goldman Sachs

Bank of America

UBS

Jefferies

UniCredit

(Teleborsa) -persul Prime Standard della. Il primo prezzo delle azioni è stato di 72,00 euro, sopra i 66 euro del collocamento, che ha permesso alla società di raccogliere 808 milioni di euro a una valutazione di 4,2 miliardi di euro.Ottobock è un'che opera a livello globale nel campo della bionica. I suoi principali settori di attività includono protesi, ortesi ed esoscheletri. Fondata nel 1919, l'azienda ha generato un fatturato di 1,43 miliardi di euro lo scorso anno, con una forza lavoro globale di quasi 9.300 dipendenti e un utile operativo rettificato (EBITDA) di 321 milioni di euro.hanno partecipato all'IPO in qualità dihanno agito in qualità di Senior Joint Bookrunner, mentrehanno ricoperto il ruolo di Joint Bookrunner.