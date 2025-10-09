PA, Zangrillo: sempre più moderna, a fianco città

(Teleborsa) -e, il luogo in cui si intrecciano memoria e futuro. Costruire la città del domani significa rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini, con un modello di sviluppo sostenibile e condiviso". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo oggi al MAXXI di Roma all'evento "Città nel futuro" organizzato dall'Associazione nazionale costruttori edili.Nel suo intervento, il ministro ha ricordato il contributo della Pubblica amministrazione nei processi di rigenerazione urbana, sottolineando che "una città che evolve ha bisogno di istituzioni capaci di dare risposte efficaci e tempestive a cittadini e imprese". La semplificazione delle procedure è, in questa prospettivha richiamato i risultati raggiunti dal Dipartimento della funzione pubblica, con oltre 350 procedure già semplificate in settori strategici come ambiente, energia, scuola, turismo e sanità, e con un piano di digitalizzazione e interoperabilità degli Sportelli unici delle attività produttive. Ampio spazio anche al tema delle competenze e della formazione, considerati dal ministro elementi essenziali per rendere le amministrazioni capaci di accompagnare la trasformazione urbana e sostenere la crescita. In questo ambito si inserisce il protocollo siglato tra il Dipartimento della funzione pubblica e ANCE per la realizzazione di un corso sul nuovo Codice dei contratti pubblici disponibile sulla piattaformache stanno seguendo oltre 20mila dipendenti con circa 15mila che lo hanno già concluso. "Le persone, prima ancora delle tecnologie, sono il vero motore del cambiamento.ha concluso il ministro