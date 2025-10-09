Polestar, vendite in crescita a doppia cifra nel 3Q25 e nei 9M25

Polestar

(Teleborsa) - Le vendite al dettaglio di, marchio svedese di auto elettriche ad alte prestazioni quotato al Nasdaq, ammontano a circa 14.192 auto nel terzo trimestre del 2025,rispetto al terzo trimestre del 2024.Nei primi nove mesi dell'anno, le vendite al dettaglio si sono attestate a circa 44.482 auto, con unarispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Il terzo trimestre ha registrato una crescita continua e abbiamo. Nonostante le persistenti difficoltà esterne e le difficili condizioni di mercato, la nostra gamma e il forte volume di ordini forniscono una solida base per la crescita nel quarto trimestre", ha commentato Michael Lohscheller, CEO di Polestar.Polestar prevede di pubblicare risultati selezionati per il terzo trimestre del 2025 e di tenere una conference call con gli analisti il ??12 novembre 2025.