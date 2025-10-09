S&P 500 e Nasdaq chiudono su nuovi massimi, verbali FOMC mostrano comitato diviso

(Teleborsa) - A New York
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.602 punti, mentre, al contrario, scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.754 punti (+0,58%). Positivo il Nasdaq 100
(+1,19%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,57%).Per S&P-500 e Nasdaq si tratta di nuovi massimi storici
. In assenza di dati macroeconomici, gli investitori hanno guardato i verbali della riunione di settembre del Federal Open Markets Committee (FOMC) per avere indizi sulle intenzioni della banca centrale in merito ai tagli dei tassi di interesse.
I verbali hanno mostrato un comitato diviso
, con i responsabili politici preoccupati per i crescenti rischi per il mercato del lavoro, ma ancora cauti sull'inflazione. E mentre "la maggior parte ha ritenuto che sarebbe stato probabilmente opportuno allentare ulteriormente la politica monetaria per il resto dell'anno", i tempi e il ritmo di ulteriori interventi rimanevano una questione aperta.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica
(+1,52%), beni industriali
(+0,85%) e utilities
(+0,69%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti energia
(-0,57%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,52%) e finanziario
(-0,52%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Caterpillar
(+3,17%), Nvidia
(+2,20%), Cisco Systems
(+1,95%) e United Health
(+1,72%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Goldman Sachs
, che ha terminato le contrattazioni a -1,66%.
Preda dei venditori IBM
, con un decremento dell'1,50%.
Giornata fiacca per Merck
, che segna un calo dell'1,38%.
Piccola perdita per American Express
, che scambia con un -1,27%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Advanced Micro Devices
(+11,37%), Zscaler
(+7,22%), Marvell Technology
(+6,36%) e Datadog
(+6,21%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Warner Bros Discovery
, che ha terminato le contrattazioni a -3,82%.
Si concentrano le vendite su Regeneron Pharmaceuticals
, che soffre un calo del 3,32%.
Vendite su Booking Holdings
, che registra un ribasso del 2,11%.
Seduta negativa per KLA-Tencor
, che mostra una perdita del 2,04%.