S&P 500 e Nasdaq chiudono su nuovi massimi, verbali FOMC mostrano comitato diviso

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.602 punti, mentre, al contrario, scatto in avanti per l', che arriva a 6.754 punti (+0,58%). Positivo il(+1,19%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,57%).. In assenza di dati macroeconomici, gli investitori hanno guardato i verbali della riunione di settembre del Federal Open Markets Committee (FOMC) per avere indizi sulle intenzioni della banca centrale in merito ai tagli dei tassi di interesse., con i responsabili politici preoccupati per i crescenti rischi per il mercato del lavoro, ma ancora cauti sull'inflazione. E mentre "la maggior parte ha ritenuto che sarebbe stato probabilmente opportuno allentare ulteriormente la politica monetaria per il resto dell'anno", i tempi e il ritmo di ulteriori interventi rimanevano una questione aperta.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,52%),(+0,85%) e(+0,69%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,57%),(-0,52%) e(-0,52%).Tra i(+3,17%),(+2,20%),(+1,95%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,27%.Al top tra i, si posizionano(+11,37%),(+7,22%),(+6,36%) e(+6,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,32%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,11%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,04%.