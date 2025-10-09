Wall Street prosegue in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

materiali

energia

Nvidia

Salesforce

Merck

Johnson & Johnson

Boeing

Honeywell International

3M

Wal-Mart

Axon Enterprise

Costco Wholesale

PepsiCo

Nvidia

AppLovin

CDW

MicroStrategy Incorporated

Cintas Corporation

(Teleborsa) -, mentre non si vede ancora la fine dello shutdown delle attività governative, gli investitori cercando di capire le prossime mosse della Federal Reserve a valle della pubblicazione, ieri sera, dei verbali della riunione del 16 e 17 settembre.Le minute dell'ultima riunione Fed hanno mostrato persistenti preoccupazioni sull’inflazione, il che potrebbe complicare il percorso verso tagli aggressivi dei tassi di interesse che i mercati hanno già prezzato, anche se la maggior parte dei membri della Fed concorda sulla possibilità di ulteriori tagli quest’anno.Il Segretario al Tesoro, durante la conferenza del Federal Reserve Board Community Bank a Washington ha pubblicizzato il calo del rapporto tra deficit e Pil negli Stati Uniti come prova del fatto che le politiche economiche del presidente Donald Trump stanno funzionando senza causare una recessione. Il funzionario ha aggiunto di voler vedere il rapporto deficit/Pil scendere a "qualcosa con un tre davanti" entro la fine del secondo mandato di Trump.Nel frattempo entra nel vivo la stagione delle, con i conti oggi di PepsiCo e Delta Air Lines. Si attendono i conti di Levi Strauss.Da segnalare inoltre che One and one Green Technologies ha fissato in 5,00 dollari il prezzo dell'offerta pubblica iniziale di 2.000.000 di azioni ordinarie di Classe A, per un ricavo lordo complessivo di 10.000.000 di dollari.Guardando ai, ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 6.732 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,35%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,21%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,04%),(-0,99%) e(-0,83%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,52%),(+2,14%),(+1,16%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,23%.scende del 2,04%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,80%),(+2,77%),(+2,57%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,22%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,71%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,45%.