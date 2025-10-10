Borse europee caute con calo settore difesa. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre gli investitori continuano a monitorare la situazione politica francese, con il presidente Macron che incontra all'Eliseo i leader dei partiti per provare a nominare un nuovo premier che sostituisca il dimissionario Lecornu. Le prospettive di pace in Medio Oriente, con la tregua a Gaza che diventa effettiva in queste ore, pesano sulSul fronte macroeconomico,di -2,4% m/m, contro -0,4% previsto e +0,4% di luglio. Il brusco calo congiunturale è stato il più ampio dallo scorso dicembre e, annullando i progressi dei mesi scorsi, ha riportato l’indice destagionalizzato di output industriale sui minimi dal giugno del 2020.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,157. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.988,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-2,31%), che ha toccato 60,09 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +90 punti base, con ilche si posiziona al 3,49%.resta vicino alla parità(-0,01%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,32%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.327 punti. In frazionale calo il(-0,38%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,5%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,17%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,96%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,74%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,51%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,71%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,28%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Tra i(+6,73%),(+3,31%),(+2,75%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,03%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,30%.