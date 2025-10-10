Milano 11:54
42.599 -0,45%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:54
9.494 -0,16%
Francoforte 11:54
24.556 -0,23%

Listini europei sulla parità, a Milano in forte calo Leonardo
(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 3.998,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,62%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +91 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%.

Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.352 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,60%; con analoga direzione, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,35%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Amplifon (+1,33%), Stellantis (+1,00%), Moncler (+0,83%) e Snam (+0,55%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.

Soffre Prysmian, che evidenzia una perdita dell'1,98%.

Preda dei venditori Telecom Italia, con un decremento dell'1,63%.

Giornata fiacca per Banco BPM, che segna un calo dell'1,35%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cementir (+4,01%), Sanlorenzo (+3,04%), Cembre (+2,25%) e Intercos (+1,84%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio, che continua la seduta con -13,50%.

In perdita Fincantieri, che scende del 6,69%.

Si concentrano le vendite su NewPrinces, che soffre un calo del 2,32%.

Vendite su Banco di Desio e della Brianza, che registra un ribasso del 2,27%.
