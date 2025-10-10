Listini europei sulla parità, a Milano in forte calo Leonardo

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.998,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,62%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +91 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,51%. Nello scenario borsistico europeo
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.352 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,60%; con analoga direzione, leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,35%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Amplifon
(+1,33%), Stellantis
(+1,00%), Moncler
(+0,83%) e Snam
(+0,55%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.
Soffre Prysmian
, che evidenzia una perdita dell'1,98%.
Preda dei venditori Telecom Italia
, con un decremento dell'1,63%.
Giornata fiacca per Banco BPM
, che segna un calo dell'1,35%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Cementir
(+4,01%), Sanlorenzo
(+3,04%), Cembre
(+2,25%) e Intercos
(+1,84%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -13,50%.
In perdita Fincantieri
, che scende del 6,69%.
Si concentrano le vendite su NewPrinces
, che soffre un calo del 2,32%.
Vendite su Banco di Desio e della Brianza
, che registra un ribasso del 2,27%.