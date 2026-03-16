Borse europee deboli, a Milano in rosso UniCredit e Amplifon dopo annunci su M&A

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee
, con il Brent che viaggia a quota 105 dollari al barile con il mercato preoccupato per gli attacchi statunitensi all'isola di Kharg
e per gli attacchi iraniani a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, entrambi punti chiave per il mercato petrolifero. Se le infrastrutture petrolifere venissero colpite, si rischierebbe di compromettere le forniture di petrolio dalla regione, mantenendo i prezzi elevati anche dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz.
Sul piano geopolitico e della NATO, Trump ha avvertito l'Alleanza
nella tarda serata di domenica, affermando che si troverebbe ad affrontare una situazione "molto negativa"
se gli alleati degli Stati Uniti in Europa non contribuissero alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ha sottolineato che le nazioni europee, che dipendono fortemente dal petrolio del Golfo, hanno la responsabilità di garantire la sicurezza di questa vitale via navigabile.
Sul fronte societario, UniCredit
ha annunciato
il lancio di un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca, senza tuttavia acquisirne il controllo. Il CEO Andrea Orcel ha detto
in call che "ora è il momento di parlare" e che "l'impatto su capitale è marginale sull'aspettativa di non acquisire controllo". Amplifon
ha firmato un accordo definitivo con GN Store Nord per l'acquisizione dell’intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa, in un'operazione che valuta GN Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,143. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,60%. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,65%.
Scende lo spread
, attestandosi a +79 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,76%. Nello scenario borsistico europeo Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,07%, Londra
avanza dello 0,45%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a +0,11%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 44.281 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 46.638 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,17%); variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,76%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben comprata STMicroelectronics
, che segna un forte rialzo dell'1,82%. Fincantieri
avanza dell'1,66%. Si muove in modesto rialzo Leonardo
, evidenziando un incremento dell'1,03%. Bilancio positivo per ENI
, che vanta un progresso dello 0,96%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -7,05%. Tentenna Nexi
, che cede l'1,48%. Sostanzialmente debole Stellantis
, che registra una flessione dell'1,07%. Si muove sotto la parità Telecom Italia
, evidenziando un decremento dello 0,84%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Sesa
(+3,88%), Cembre
(+2,75%), Alerion Clean Power
(+2,72%) e Banca Generali
(+2,39%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR
, che prosegue le contrattazioni a -5,56%. Sotto pressione NewPrinces
, che accusa un calo del 3,24%. Scivola El.En
, con un netto svantaggio del 3,23%. In rosso Safilo
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,83%.