Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, sulla assenza ancora di un risoluzione dello shutdown in corso. La chiusura delle agenzie di governo americane ha cancellato ieri, per il secondo giovedì consecutivo, la pubblicazione del report sui sussidi di disoccupazione. Rinviata anche la pubblicazione dei dati sulle scorte all'ingrosso di agosto, prevista sempre per ieri.Sul fronte geopolitico, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas.Tra gli indici statunitensi, illascia sul parterre lo 0,52%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.735 punti. Senza direzione il(-0,15%); come pure, pressoché invariato l'(-0,08%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,52%),(-1,44%) e(-1,30%).Tra i(+2,04%),(+1,79%),(+1,27%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,95%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,68%.scende del 2,00%.(+4,36%),(+4,23%),(+3,30%) e(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,67%.Calo deciso per, che segna un -3,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,42%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,1 punti; preced. 55,1 punti)14:30: Empire State Index (preced. -8,7 punti)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 0,2%).