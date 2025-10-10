Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, sulla assenza ancora di un risoluzione dello shutdown in corso. La chiusura delle agenzie di governo americane ha cancellato ieri, per il secondo giovedì consecutivo, la pubblicazione del report sui sussidi di disoccupazione. Rinviata anche la pubblicazione dei dati sulle scorte all'ingrosso di agosto, prevista sempre per ieri.
Sul fronte geopolitico, firmato l'accordo di pace tra Israele e Hamas.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
lascia sul parterre lo 0,52%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.735 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(-0,15%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,08%).
In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto beni di consumo per l'ufficio
. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori materiali
(-1,52%), beni industriali
(-1,44%) e energia
(-1,30%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Salesforce
(+2,04%), Nvidia
(+1,79%), Merck
(+1,27%) e Amazon
(+1,12%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing
, che ha archiviato la seduta a -4,14%.
In rosso Travelers Company
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,95%.
Spicca la prestazione negativa di Honeywell International
, che scende del 2,68%. 3M
scende del 2,00%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, MercadoLibre
(+4,36%), PepsiCo
(+4,23%), Constellation Energy
(+3,30%) e Costco Wholesale
(+3,07%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin
, che ha terminato le contrattazioni a -4,67%.
Calo deciso per Cintas Corporation
, che segna un -3,55%.
Sotto pressione Charter Communications
, con un forte ribasso del 3,42%.
Soffre CDW
, che evidenzia una perdita del 3,27%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Venerdì 10/10/2025
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,1 punti; preced. 55,1 punti) Mercoledì 15/10/2025
14:30 USA
: Empire State Index (preced. -8,7 punti)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%) Giovedì 16/10/2025
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 1%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (preced. 0,2%).