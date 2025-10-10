Usa, fiducia consumatori università Michigan ottobre sostanzialmente stabile a 55,0 punti

(Teleborsa) - L'indice di fiducia dei consumatori americani
si è mosso lateralmente a ottobre
. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in lieve flessione a 55,0 punti rispetto ai 55,1 punti del mese di settembre, ma superiore ai 54,1 attesi dagli analisti.
Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente
è salito a 61,0 punti da 60,4, mentre l'indice sulle attese
è sceso a 51,2 punti dai 51,7 precedenti.(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)