Usa, fiducia consumatori università Michigan ottobre sostanzialmente stabile a 55,0 punti

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - L'indice di fiducia dei consumatori americani si è mosso lateralmente a ottobre. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in lieve flessione a 55,0 punti rispetto ai 55,1 punti del mese di settembre, ma superiore ai 54,1 attesi dagli analisti.

Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è salito a 61,0 punti da 60,4, mentre l'indice sulle attese è sceso a 51,2 punti dai 51,7 precedenti.

(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)
