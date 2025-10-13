Milano 16:44
42.114 +0,16%
Nasdaq 16:44
24.656 +1,79%
Dow Jones 16:44
45.968 +1,07%
Londra 16:44
9.444 +0,18%
Francoforte 16:44
24.360 +0,49%

Apre in netto rialzo Wall Street, fiducia dei mercati su risoluzione disputa Usa-Cina

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,96%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 guadagna l'1,23% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.633 punti.

Su di giri il Nasdaq 100 (+1,62%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+1,32%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+2,07%), beni di consumo secondari (+1,24%) e materiali (+1,23%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l'ufficio, che riporta una flessione di -0,41%.

Fiducia da parte degli investitori su una risoluzione dell'ultima disputa tra Usa e Cina dopo che Trump nel fine settimana ha dichiarato che tutto sarebbe andato "bene" e che Washington non intendeva "danneggiare" la Cina. Il presidente americano aveva minacciato nuove tariffe e l'annullamento dell'incontro con Xi Jinping dopo che Pechino aveva deciso di aumentare i controlli sulle esportazioni di terre rare.

OpenAI ha scelto Broadcom per una partnership strategica per sviluppare i suoi primi processori di intelligenza artificiale interni, un passo chiave per soddisfare la crescente domanda dei servizi ChatGPT. L’annuncio ha spinto le azioni Broadcom oltre il +12% nel premarket con il titolo che corre anche in apertura di seduta.

Il mercato invece penalizza Fastenal che nonostante la crescita di ricavi e utili su quest'ultimo risultato delude le attese degli analisti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Nvidia (+3,02%), Caterpillar (+2,76%), Goldman Sachs (+2,28%) e JP Morgan (+2,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Coca Cola, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.

Piccola perdita per Travelers Company, che scambia con un -0,9%.

Tentenna Procter & Gamble, che cede lo 0,60%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Broadcom (+7,66%), Micron Technology (+5,56%), Warner Bros Discovery (+5,56%) e Lam Research (+5,28%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fastenal Company, che ottiene -4,29%.

Soffre Regeneron Pharmaceuticals, che evidenzia una perdita del 2,91%.

Sostanzialmente debole Mondelez International, che registra una flessione dell'1,07%.

Si muove sotto la parità Verisk Analytics, evidenziando un decremento dello 0,99%.
