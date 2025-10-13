Apre in netto rialzo Wall Street, fiducia dei mercati su risoluzione disputa Usa-Cina

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che mostra una plusvalenza dello 0,96%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
guadagna l'1,23% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 6.633 punti.
Su di giri il Nasdaq 100
(+1,62%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100
(+1,32%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+2,07%), beni di consumo secondari
(+1,24%) e materiali
(+1,23%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l'ufficio
, che riporta una flessione di -0,41%.
Fiducia da parte degli investitori su una risoluzione dell'ultima disputa tra Usa
e Cina
dopo che Trump
nel fine settimana ha dichiarato che tutto sarebbe andato "bene" e che Washington non intendeva "danneggiare" la Cina. Il presidente americano aveva minacciato nuove tariffe e l'annullamento dell'incontro con Xi Jinping
dopo che Pechino aveva deciso di aumentare i controlli sulle esportazioni di terre rare
.
OpenAI ha scelto Broadcom
per una partnership strategica
per sviluppare i suoi primi processori di intelligenza artificiale interni, un passo chiave per soddisfare la crescente domanda dei servizi ChatGPT. L’annuncio ha spinto le azioni Broadcom oltre il +12% nel premarket con il titolo che corre anche in apertura di seduta.
Il mercato invece penalizza Fastenal
che nonostante la crescita di ricavi
e utili
su quest'ultimo risultato delude le attese degli analisti
.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nvidia
(+3,02%), Caterpillar
(+2,76%), Goldman Sachs
(+2,28%) e JP Morgan
(+2,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Coca Cola
, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.
Piccola perdita per Travelers Company
, che scambia con un -0,9%.
Tentenna Procter & Gamble
, che cede lo 0,60%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Broadcom
(+7,66%), Micron Technology
(+5,56%), Warner Bros Discovery
(+5,56%) e Lam Research
(+5,28%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fastenal Company
, che ottiene -4,29%.
Soffre Regeneron Pharmaceuticals
, che evidenzia una perdita del 2,91%.
Sostanzialmente debole Mondelez International
, che registra una flessione dell'1,07%.
Si muove sotto la parità Verisk Analytics
, evidenziando un decremento dello 0,99%.