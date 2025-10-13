CIR prosegue l'acquisto di azioni proprie. Raggiunto il 5,06% del capitale sociale

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 732.995 azioni
al prezzo unitario medio di 0,6633 euro, per un controvalore
pari a 486.189,79 euro
.
Al 13 ottobre, CIR possiede un totale di 46.376.329 azioni proprie, pari al 5,06% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Milano, oggi, risultato positivo per la Holding finanziaria
, che lievita dell'1,70%.