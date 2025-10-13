Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 20:15
24.751 +2,18%
Dow Jones 20:15
46.095 +1,35%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

CIR prosegue l'acquisto di azioni proprie. Raggiunto il 5,06% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
CIR prosegue l'acquisto di azioni proprie. Raggiunto il 5,06% del capitale sociale
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 732.995 azioni al prezzo unitario medio di 0,6633 euro, per un controvalore pari a 486.189,79 euro.

Al 13 ottobre, CIR possiede un totale di 46.376.329 azioni proprie, pari al 5,06% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Milano, oggi, risultato positivo per la Holding finanziaria, che lievita dell'1,70%.



Condividi
```