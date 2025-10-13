Generali, azioni proprie al 2,7% del capitale sociale

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 474.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 32,70 euro, per un controvalore
pari a 15.498.377,80 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 10 ottobre la Società e le sue controllate detengono 41.830.628 azioni proprie, pari al 2,70% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, piccolo spunto rialzista per la Compagnia assicurativa
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,21%.