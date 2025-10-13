Milano 17:35
Azioni proprie, Finanza
Generali, azioni proprie al 2,7% del capitale sociale
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 6 al 10 ottobre 2025, complessivamente 474.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 32,70 euro, per un controvalore pari a 15.498.377,80 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 10 ottobre la Società e le sue controllate detengono 41.830.628 azioni proprie, pari al 2,70% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, piccolo spunto rialzista per la Compagnia assicurativa, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,21%.





