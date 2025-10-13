Hogan Lovells: parte l’edizione 2025-2026 della Finance Law Academy

(Teleborsa) -darà il via,, alla, corso di perfezionamento in diritto bancario promosso insieme ale all’e rivolto ai professionisti con un’esperienza lavorativa in ambito legale o finanziario di almeno 2 anni e una laurea in Giurisprudenza o in Economia.Coordinata da- Managing Partner per l’Italia di Hogan Lovells e Professore Associato di Diritto dell’economia presso l’Università San Raffaele Roma - e da- Professore Ordinario di Diritto dell’economia presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e Direttore scientifico del CELF -, lacostituisce un percorso di eccellenza e di alta specializzazione dedicato alla, con particolare riferimento alla normativa in materia di. Il programma prevede, tra l’altro, unrelative alla disciplina nazionale ed europea delle cartolarizzazioni, alla normativa dei servizi di investimento e all’analisi dei contratti più diffusi nel settore bancario e della finanza strutturata.Le lezioni, organizzate sia in presenza che in videoconferenza, vedranno la partecipazione tra i docenti di alcunie diTra gli altri saranno docenti del corso il Giovanni Tria Professore già ministro dell’Economia e delle Finanze,, Presidente dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE),attualmente vice presidente ABI e Presidente Mps,Professore Ordinario presso l’Università Bocconi di Milano,Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli "Federico II".Partecipano alla classe rappresentati delle più rilevanti corporate, large corporate e banche italiane ed internazionali tra cui, ad esempio, Intesa Sanpaolo, Iccrea Banca, Banco BPM, Gruppo Finanziaria Internazionale, BPER Banca, Illimity Bank, Unipol Group, Cerved Group, Green Arrow Capital, CA Corporate & Investment Bank, Leonardo, Terna, Snam, Banca Credito Attivo e Morningstar DBRS."Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della terza edizione della Finance Law Academy, un’opportunità che ci consente di cGrazie a questa iniziativa, mettiamo a disposizione dei giovani professionisti le nostre competenze nel diritto bancario, supportati dall’esperienza dei Professori universitari che ci accompagneranno durante il ciclo di lezioni, ai quali rivolgiamo il nostro sincero ringraziamento", ha commentato"Siamo lieti di annunciare ilun percorso di eccellenza dedicato alle discipline del settore bancario e finanziario, rappresentativo delle istanze e delle esigenze dell’economia nazionale", ha sottolineato