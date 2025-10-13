Milano 10:57
IBL Banca accelera sul mercato ABS: 507 milioni di euro con Savoia SPV

(Teleborsa) - Il gruppo IBL Banca ha portato a termine un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di circa 507 milioni di euro. L’operazione, realizzata attraverso la società veicolo Savoia SPV, è una cartolarizzazione privata stand-alone che ha riguardato crediti per circa 616 milioni di euro.

Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e da questa ceduti alla capogruppo IBL Banca.

I titoli asset-backed sono stati emessi dalla società veicolo Savoia SPV in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e da Intesa Sanpaolo (mediante il veicolo Duomo Funding PLC) per 507 milioni di euro. I titoli di classe junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.

L’operazione, sottolinea una nota, testimonia l’elevata qualità creditizia degli attivi originati dal Gruppo IBL Banca e il costante interesse del mercato finanziario.

Le stesse IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank hanno agito come co-arrangers.

Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca, ha commentato: “Quest’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo, orientato a rafforzare il proprio ruolo e la propria presenza sul mercato dei capitali. Il positivo riscontro da parte di primari investitori istituzionali conferma l’elevata qualità creditizia degli asset e l’attrattività di opportunità di investimento diversificate”.

L’emissione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402).
