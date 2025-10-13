IBL Banca accelera sul mercato ABS: 507 milioni di euro con Savoia SPV

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il gruppoha portato a termine un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di circa 507 milioni di euro. L’operazione,, è unastand-alone che ha riguardato crediti per circa 616 milioni di euro.Il portafoglio oggetto della cartolarizzazione è formato da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e da questa ceduti alla capogruppo IBL Banca.I titoli asset-backed sono stati emessi dalla società veicolo Savoia SPV in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e da Intesa Sanpaolo (mediante il veicolo Duomo Funding PLC) per 507 milioni di euro. I titoli di classe junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti dalla stessa IBL Banca.L’operazione, sottolinea una nota, testimonia l’elevata qualità creditizia degli attivi originati dal Gruppo IBL Banca e il costante interesse del mercato finanziario.Le stesse IBL Banca,hanno agito come co-arrangers., ha commentato: “Quest’operazione rappresenta un, orientato a rafforzare il proprio ruolo e la propria presenza sul mercato dei capitali. Il positivo riscontro da parte di primari investitori istituzionali conferma l’elevata qualità creditizia degli asset e l’attrattività di opportunità di investimento diversificate”.L’emissione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402).