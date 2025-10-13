INWIT conclude positivamente l’offerta di riacquisto su obbligazioni

INWIT

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane () annuncia i risultati dell’offerta di riacquisto, lanciata il 6 ottobre 2025 e conclusa il 10 ottobre 2025. L’operazione, spiega una nota, segue il successo del collocamento della prima emissione obbligazionaria sustainability-linked da 850 milioni di euro (vedi comunicato stampa del 6 ottobre 2025) e aveva ad oggetto il riacquisto per cassa, con successiva cancellazione, di tutto o parte dei titoli obbligazionari denominati “€ 1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213).Alla data della Tender Offer, l’ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione era pari a 700 milioni di euro.Alla scadenza dei termini della Tender Offer, INWIT ha accettato per il riacquisto la totalità delle Obbligazioni offerte per un importo complessivo pari ad euro 526.724.000 corrispondente al 75,25% dell’Ammontare Residuo delle Obbligazioni.Il regolamento dell’operazione di riacquisto è previsto per domani 14 ottobre 2025, a seguito del quale l’importo nominale delle Obbligazioni in circolazione sarà pari a euro 173.276.000.