Mercati europei positivi. A Milano vola Buzzi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Buzzi

Cementir

Telecom Italia

STMicroelectronics

Stellantis

Ferrari

DiaSorin

Banco di Desio e della Brianza

Technoprobe

Ferretti

doValue

Fincantieri

Credem

Caltagirone SpA

(Teleborsa) -, rassicurate dal presidente americano, Donald Trump sulle tensioni commerciali con la Cina. Venerdì, i mercati hanno registrato un crollo innescato dal rilancio sui dazi commerciali del Tycoon, in risposta alle limitazioni imposte da Pechino sulle esportazioni di terre rare. La Cina controlla circa il 70% della fornitura globale di minerali di terre rare, fondamentali per le industrie high-tech, tra cui l'automobile, la difesa e i semiconduttori.Nel frattempo si avvia la stagione degli utili del terzo trimestre: questa settimana pubblicheranno i risultati finanziari aziende come ASML, LVMH e Nestlé. Dall'altra sponda dell'Oceano, invece, saranno le grandi banche, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan Chase, ad aprire la earning season.Gli investitori seguiranno con attenzione anche le notizie provenienti dalla riunione annuale del FMI e della Banca Mondiale che si terrà questa settimana, a Washington.Lieve calo dell', che scende a quota 1,159. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,43%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,74%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.composta, che cresce di un modesto +0,55%; poco mossache non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; in rialzo(+0,52%) dopo la nascita del governo Lecornu Bis con l'obiettivo di presentare una legge di bilancio nei prossimi giorni. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 42.354 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.009 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,05%) che traina il settore. Gli addetti ai lavori guardano con speranza ai lavori di di ricostruzione della Striscia di Gaza e di conseguenza a una maggiore richiesta di materiali edili. Sulla scia bene anche+2%.Benem inoltre,(+3,26%),(+3,17%) e(+3,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,38%.Tentenna, che cede lo 0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,02%),(+3,59%),(+3,55%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.