Mercati europei positivi. A Milano vola Buzzi

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
, rassicurate dal presidente americano, Donald Trump sulle tensioni commerciali con la Cina. Venerdì, i mercati hanno registrato un crollo innescato dal rilancio sui dazi commerciali del Tycoon, in risposta alle limitazioni imposte da Pechino sulle esportazioni di terre rare. La Cina controlla circa il 70% della fornitura globale di minerali di terre rare, fondamentali per le industrie high-tech, tra cui l'automobile, la difesa e i semiconduttori.
Nel frattempo si avvia la stagione degli utili del terzo trimestre: questa settimana pubblicheranno i risultati finanziari aziende come ASML, LVMH e Nestlé. Dall'altra sponda dell'Oceano, invece, saranno le grandi banche, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan Chase, ad aprire la earning season.
Gli investitori seguiranno con attenzione anche le notizie provenienti dalla riunione annuale del FMI e della Banca Mondiale che si terrà questa settimana, a Washington.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,159. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,43%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,74%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%. Tra le principali Borse europee
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,55%; poco mossa Londra
che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; in rialzo Parigi
(+0,52%) dopo la nascita del governo Lecornu Bis con l'obiettivo di presentare una legge di bilancio nei prossimi giorni. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 42.354 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.009 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Buzzi
(+5,05%) che traina il settore. Gli addetti ai lavori guardano con speranza ai lavori di di ricostruzione della Striscia di Gaza e di conseguenza a una maggiore richiesta di materiali edili. Sulla scia bene anche Cementir
+2%.
Benem inoltre, Telecom Italia
(+3,26%), STMicroelectronics
(+3,17%) e Stellantis
(+3,08%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari
, che ottiene -2,38%.
Tentenna DiaSorin
, che cede lo 0,87%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banco di Desio e della Brianza
(+5,02%), Technoprobe
(+3,59%), Ferretti
(+3,55%) e doValue
(+3,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -1,86%.
Sostanzialmente debole Credem
, che registra una flessione dell'1,03%.
Si muove sotto la parità Caltagirone SpA
, evidenziando un decremento dello 0,88%.