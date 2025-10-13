Mercati europei positivi. Nuovo record dell’oro

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. I mercati rimbalzano al crollo registrato venerdì innescato dal rilancio sui dazi commerciali
del presidente USA, Donald Trump contro la Cina, in risposta alle limitazioni imposte da Pechino sulle esportazioni di terre rare
. Il Tycoon poi ha cercato di rassicurare i mercati affermando che non ci sarebbe stata una nuova guerra commerciale. La Cina controlla circa il 70% della fornitura globale di minerali di terre rare, fondamentali per le industrie high-tech, tra cui l'automobile, la difesa e i semiconduttori.
Nel frattempo si avvia la stagione degli utili
del terzo trimestre: questa settimana pubblicheranno i risultati finanziari aziende come ASML, LVMH e Nestlé. Dall'altra sponda dell'Oceano, invece, saranno le grandi banche, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan Chase, ad aprire la earning season.
Gli investitori seguiranno con attenzione anche le notizie provenienti dalla riunione annuale del FMI
e della Banca Mondiale
che si terrà questa settimana, a Washington.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. L'Oro
, in aumento (+1,27%), raggiunge 4.069,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 59,78 dollari per barile.
Lieve calo dello spread
, che scende a +91 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,49%. Nello scenario borsistico europeo
ben impostata Francoforte
che mostra un incremento dello 0,79%, frazionale la salita di Londra
+0,23%; tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,80% dopo che in Francia è stato ufficializzato il governo Lecornu Bis
. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,91%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,94% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 45.107 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Technoprobe
(+4,11%), Telecom Italia
(+3,26%), STMicroelectronics
(+3,17%), Buzzi
(+2,81%) e Stellantis
(+2,79%).
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cementir
(+5,28%), Danieli
(+4,16%), e Banco di Desio e della Brianza
(+3,30%).
Dal lato dei ribassi, Avio
cede il 2,54%.
giù anche Fincantieri
che arretra dello 0,93%.