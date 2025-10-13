Microfinanza: 400 organizzazioni Ue gestiscono 7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Oggi in Europa si contano circacon un portafoglio crediti di 7, a sostegno di. Da questi numeri prenderà il via lache quest’anno sarà ospitata nel nostro Paese,L’evento vedràimpegnati a discutere di nuovi modelli di sviluppo locale, di inclusione finanziaria e di economia sociale.La conferenza si concentrerà sul ruolo cruciale della microfinanza nel rafforzare le comunità locali e regionali, nel. Ma anche su come garantire che i bisogni di finanziamento del settore siano pienamente integrati nel prossimo ciclo di programmazione europea. Saranno molti i temi che animeranno la due giorni di lavori. Centrale il dibattito sul ruolo strategico della microfinanza nelsoprattutto nelle aree interne segnate da declino demografico ed economico. Spazio anche al tema della regolamentazione: uno degli workshop, infatti, sarà proprio dedicato ad analizzare iche permettano una migliore diffusione dei modelli di microfinanza. La Conferenza si concentrerà anche su un tema di stringente attualità:ilQuali sono le cause strutturali e comportamentali che portano le famiglie e le microimprese in situazioni di vulnerabilità finanziaria? Quali sono gli strumenti pratici per prevenirlo e gestirlo? E in che modo il microcredito, combinato a una sinergia con le politiche pubbliche e servizi non finanziari, come l’educazione finanziaria, il coaching, e il mentoring, può rappresentare una risorsa per chi si trova ad affrontare il problema? Queste alcune delle domande che troveranno risposta durante i tavoli di lavoro. A Cagliari si discuterà anche di come gli operatori di microcredito possononel realizzare iniziative di microfinanza e finanza inclusiva finanziate dai fondi strutturali europei, per massimizzare gli effetti su comunità locali e microimprenditori. Non mancherà uno sguardo laterale su approcci innovativi per rafforzare la salute finanziaria e la resilienza di micro e piccole imprese.La Conferenza affronterà il temae sarà l’occasione per riflettere sulleper aumentare l’inclusione di gruppi vulnerabili. Durante la due giorni si affronterà anche il tema delle i rapporti che questi enti sviluppano con investitori pubblici e privati e le opportunità che strumenti innovativi come social bond e impact bond possono offrire al loro sviluppo."Il ruolo della microfinanza è fondamentale per rafforzare le comunità regionali e locali, promuovere la coesione e rafforzare la cooperazione. Esempi chiave illustrano come la microfinanza e le cooperative possanoe guidare l'innovazione" ha detto"RITMI è in prima linea nelLa Conferenza di Cagliari rappresenta un momento importante di confronto su come la microfinanza possa diventare sempre più uno strumento strategico di sviluppo sostenibile e inclusivo. È necessarionell’accesso alle risorse finanziarie, sostenere le microimprese e rafforzare le comunità locali, creando un impatto positivo duraturo sull’economia e sulla coesione sociale", ha ricordatoTra gli ospiti:, Vice-Governatore della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB),, capo dell'unità di finanza inclusiva presso il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF),Commissaria europea per il Mediterraneo e, Presidente di Coopfond e Legacoop,Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana,, Europarlamentare,, Presidente della Regione Sardegna.