Seduta all'insegna del toro a Tokyo

(Teleborsa) -, mentre si fa sentire il contraccolpo della minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi "massicci" sulla Cina, in risposta alla stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare, cruciali per tutta una serie di prodotti tecnologici.Il Segretario al Tesoro degli Stati Unitiha espresso sostegno al Presidente argentinoattraverso un pacchetto di aiuti finanziari che include uno swap valutario da 20 miliardi di dollari. In risposta alle osservazioni di Bessent secondo cui gli Stati Uniti non vogliono "un altro stato fallito o guidato dalla Cina in America Latina", unha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure pratiche per lo sviluppo dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi invece di creare difficoltà alla cooperazione amichevole con altre nazioni.La borsa diè chiusa per festività.ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso del 2,17.Pesante(-2,74%); con analoga direzione, variazioni negative per(-1,41%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,38%; con analoga direzione, negativo(-0,87%).La giornata del 12 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,7%, mentre il rendimento delscambia 1,75%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,6%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%).