Seduta all'insegna del toro a Tokyo

(Teleborsa) - Borse dell'Asia tutte in rosso
, mentre si fa sentire il contraccolpo della minaccia del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi "massicci" sulla Cina, in risposta alla stretta di Pechino sulle esportazioni di terre rare, cruciali per tutta una serie di prodotti tecnologici.
Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent
ha espresso sostegno al Presidente argentino Javier Milei
attraverso un pacchetto di aiuti finanziari che include uno swap valutario da 20 miliardi di dollari. In risposta alle osservazioni di Bessent secondo cui gli Stati Uniti non vogliono "un altro stato fallito o guidato dalla Cina in America Latina", un portavoce dell’Ambasciata cinese in Argentina
ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero adottare misure pratiche per lo sviluppo dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi invece di creare difficoltà alla cooperazione amichevole con altre nazioni.
La borsa di Tokyo
è chiusa per festività. Shenzhen
ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta in ribasso del 2,17.
Pesante Hong Kong
(-2,74%); con analoga direzione, variazioni negative per Seul
(-1,41%).
Sotto la parità Mumbai
, che mostra un calo dello 0,38%; con analoga direzione, negativo Sydney
(-0,87%).
La giornata del 12 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato +0,01%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,75%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%) Giovedì 16/10/2025
01:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,5%; preced. -4,6%)
06:30 Giappone
: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%).