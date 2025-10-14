Ancora in flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.140,6 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 58,27 dollari per barile, in netto calo del 2,06%.Lieve peggioramento dello, che sale a +91 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,91%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,74%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,84%) e si attesta su 41.812 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 44.410 punti, ritracciando dello 0,89%.Pesante il(-1,53%); sulla stessa linea, depresso il(-1,53%).di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,23%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,04%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,88%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,80%.scende del 2,68%.Da solo nellasi posiziona su un buon +0,65%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,77%.Crolla, con una flessione del 3,95%.Calo deciso per, che segna un -3,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,26%.