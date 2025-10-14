Boeing si aggiudica contratti pluriennali per 2,7 miliardi di dollari per la produzione di seeker PAC-3

Boeing

(Teleborsa) -si è aggiudicata una serie diper la produzione di(PAC-3). In base agli accordi, Boeing consegnerà oltre 3.000 seeker a ritmi fino a 750 unità all'anno fino al 2030.L'azienda aerospaziale staa stretto contatto con l'appaltatore principalee l'Esercito degli Stati Uniti per aumentare ulteriormente i ritmi di produzione e raggiungere i nuovi obiettivi per l'intercettore PAC-3.Aumentare la produzione di seeker, segnala Boeing, è fondamentale per garantire che ilpossa continuare a difendere militari, civili e infrastrutture critiche in tutto il mondo, nonostante il proliferare delle minacce. I seeker PAC-3 consentono agli intercettori Patriot di identificare, tracciare e contrastare minacce avanzate, tra cui minacce ipersoniche, aerei ostili e missili balistici e da crociera. Lae ai rapidi cambiamenti degli scenari di minaccia in Ucraina, Medio Oriente e Indo-Pacifico.Nel 2025, l'azienda ha stabilito nuovi record di produzione mensile e media mobile a 12 mesi eL'azienda ha inoltre comunicato ledi programmi per le sue operazioni commerciali e di difesa per il terzo trimestre del 2025, rispettivamente pari a 160 unità, di cui 121 unità del 737, e pari a 32 unità. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2025, l'azienda aerospaziale ha consegnato 440 aerei, di cui 330 unità del 737, e 94 unità nell'ambito dei programmi Defense, Space & Security, di cui 28 AH-64 Apache rigenerati.