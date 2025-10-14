Ecora Resources, Orion Resource Partners acquisce il 25% nei progetti Santo Domingo e Sierra Norte

Ecora Resources

(Teleborsa) -, società di royalty focalizzata sui minerali critici, è stata informata da Capstone Copper che le entità del fondo gestite da Orion Resource Partners hanno concordato dinel Progetto Santo Domingo e nel Progetto Sierra Norte per un corrispettivo in contanti complessivo fino a 360 milioni di dollari.Capstone ha inoltre dichiarato di continuare a portare avanti i restanti flussi di lavoro verso una, prevista per la seconda metà del 2026.Ecora detiene unasu alcune aree del progetto di Santo Domingo, inclusa la porzione di rame con il più alto grado di purezza del giacimento, che è la prima area ad essere sfruttata secondo lo studio di fattibilità aggiornato di Santo Domingo annunciato a luglio 2024. Nei primi sette anni, si prevede che la royalty di Ecora genererà una royalty, ai tassi di produzione pianificati e ai prezzi spot delle materie prime.