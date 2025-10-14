Ecora Resources, Orion Resource Partners acquisce il 25% nei progetti Santo Domingo e Sierra Norte

(Teleborsa) - Ecora Resources
, società di royalty focalizzata sui minerali critici, è stata informata da Capstone Copper che le entità del fondo gestite da Orion Resource Partners hanno concordato di acquisire una partecipazione del 25%
nel Progetto Santo Domingo e nel Progetto Sierra Norte per un corrispettivo in contanti complessivo fino a 360 milioni di dollari.
Capstone ha inoltre dichiarato di continuare a portare avanti i restanti flussi di lavoro verso una decisione finale di investimento su Santo Domingo
, prevista per la seconda metà del 2026.
Ecora detiene una royalty Net Smelter Return del 2,0%
su alcune aree del progetto di Santo Domingo, inclusa la porzione di rame con il più alto grado di purezza del giacimento, che è la prima area ad essere sfruttata secondo lo studio di fattibilità aggiornato di Santo Domingo annunciato a luglio 2024. Nei primi sette anni, si prevede che la royalty di Ecora genererà una royalty media annua di 30-35 milioni di dollari
, ai tassi di produzione pianificati e ai prezzi spot delle materie prime.