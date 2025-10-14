Greenflash acquisisce un progetto di accumulo di energia a batteria da 200 MW/400 MWh in Texas

(Teleborsa) - Greenflash - società con sede in Texas che possiede e gestisce infrastrutture di accumulo di energia su scala di rete, generazione di energia e infrastrutture di storage per data center - ha annunciato l'acquisizione di Rock Rose, un(NTP) da 200 MW/400 MWh situato nella contea di Fort Bend, in Texas, da Advanced Power.Il progetto si aggiunge aldi Greenflash ed è stato selezionato per la sua posizione di interconnessione, l'accesso alla trasmissione e la capacità di supportare l'affidabilità della rete e la flessibilità di distribuzione. L'acquisizione supporta la strategia di Greenflash di implementare progetti di batterie su scala industriale nell'ambito dell'ERCOT."Questa acquisizione aggiunge capacità pronta all'esecuzione a breve termine per il nostro sviluppo ERCOT da 5 GW", ha dichiarato Vishal Apte, Managing Partner di Greenflash."ERCOT, come altri importanti mercati energetici degli Stati Uniti, ha urgente bisogno di progetti che migliorino l'affidabilità della rete", ha affermato Tom Spang, CEO di Advanced Power. "In qualità di principale sviluppatore di tecnologie termiche, rinnovabili e ora anche BESS, Advanced Power si impegna a offrire queste soluzioni energetiche all'avanguardia ad aziende come Greenflash, che riconoscono l'urgente e crescente fabbisogno energetico e di capacità della regione. Ci aspettiamo che continuino ad avere successo, mentre promuovono Rock Rose attraverso la costruzione e la gestione a lungo termine."Si prevede che il progetto, completamente autorizzato e pronto per l'interconnessione, riceverà l', con l'avvio delleprevisto per la