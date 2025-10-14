Intermonte, ponte MidCap italiane e investitori istituzionali: l’Italian Roadshow arriva a Francoforte

Carel Industries

(Teleborsa) - In programma pernellauna nuova tappa del roadshow dibanking firm leader in Italia e punto di riferimento nel segmento delle mid & small caps – dedicato alle MidCap italiane.L’evento, pensato con l’obiettivo di agevolare l’incontro e il dialogo tra le medie aziende quotate e alcune delle principali, si terrà presso ile coinvolgerà una numerosa platea di investitori istituzionali. Cinque le eccellenze del Made in Italy che Intermonte accompagnerà ai meeting in agenda:Nonostante il contesto geopolitico ancora instabile, negli ultimi mesi i mercati hanno proseguito su un, contrassegnato dal crescente interesse, da parte sia di investitori domestici sia internazionali, verso le società italiane a media capitalizzazione. Un interesse guidato in certa misura dalla volontà di ridurre l’esposizione a settori e titoli dell’indice principale, specie quelli che hanno fatto molto bene da inizio anno (FTSE MIB +26%) e riconsiderare, con approccio selettivo, alcuni nomi a capitalizzazione più bassa (FTSE Italia Mid Cap +21% da inizio anno)., Amministratore Delegato di Intermonte, ha commentato: "Le MidCap non sono soltanto parte del tessuto economico italiano, ma ne rappresentano il cuore produttivo, dove si intrecciano competenze, tradizione e spirito d’innovazione. Per attrarre nuovi capitali e supportare una crescita duratura, è però indispensabile un’evoluzione strutturale, frutto dell’impegno congiunto di tutti gli attori del mercato. In questa direzione, Intermonte lavora da anni per creare occasioni di confronto, con lo scopo di rafforzare il rapporto con gli investitori internazionali e contribuire a dare ulteriore impulso al Sistema Paese"."Riteniamo che il segmento delle MidCap italiane racchiuda oggi un significativo potenziale inespresso, con prospettive interessanti e realtà di eccellenza in svariati settori, dalle infrastrutture all’informatica, alla manifattura", ha concluso, Responsabile Corporate Broking e Specialist.